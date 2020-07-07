МоваЯзык

Топ-темы:

Для украинцев открыли границы 23 страны: полный перечень

Глеб Иванов
Общество
6,4 т.
Для украинцев открыли границы 23 страны

Для украинцев открыли границы 23 страны.

Украинцы состоянием на 7 июля могут въехать в 23 страны. Этот перечень включает и государства, куда необходима виза.

Об этом во время брифинга сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он отметил, что требование о соблюдении определенных противоэпидемических мероприятий продолжается.

"Страны, которые открыты для украинцев, их всего 23. Эти 23 страны включают те государства, в которые требуется виза. То есть въехать можно, но с визой. А также действуют определенные карантинные ограничения. То есть въехать можно, но нужно придерживаться некоторых правил", – заявил Кулеба.

В перечень стран входят:

  • Турция

  • Сербия

  • Албания

  • Северная Македония

  • Черногория

  • Беларусь

  • Великобритания

  • США

  • Мексика

  • Египет

  • Тунис

  • Республика Корея

Менее популярные направления:

  • Ирак

  • Иран

  • Афганистан

  • южный Судан

  • Эфиопия

  • Бурунди

  • Сомали

  • Кения

  • Замбия

  • Танзания

  • Сейшельские острова

Напомним, МИД призывает не продавать авиабилеты украинцам, которых могут не пустить на границе; министерство просит МИУ и Госавиаслужбу провести разъяснительную работу с авиакомпаниями.

Как сообщал OBOZREVATEL в аэропорту Афин застряли 17 граждан Украины, которые прилетели в Грецию двумя рейсами из Киева.

УкраинаКарантин в УкраинеОтпуск-2020Дмитрий Кулеба
Поделиться в Facebook
  2. Общество