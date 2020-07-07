Для украинцев открыли границы 23 страны: полный перечень

Украинцы состоянием на 7 июля могут въехать в 23 страны. Этот перечень включает и государства, куда необходима виза.

Об этом во время брифинга сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он отметил, что требование о соблюдении определенных противоэпидемических мероприятий продолжается.

"Страны, которые открыты для украинцев, их всего 23. Эти 23 страны включают те государства, в которые требуется виза. То есть въехать можно, но с визой. А также действуют определенные карантинные ограничения. То есть въехать можно, но нужно придерживаться некоторых правил", – заявил Кулеба.

В перечень стран входят:

Турция

Сербия

Албания

Северная Македония

Черногория

Беларусь

Великобритания

США

Мексика

Египет

Тунис

Республика Корея

Менее популярные направления:

Ирак

Иран

Афганистан

южный Судан

Эфиопия

Бурунди

Сомали

Кения

Замбия

Танзания

Сейшельские острова

Напомним, МИД призывает не продавать авиабилеты украинцам, которых могут не пустить на границе; министерство просит МИУ и Госавиаслужбу провести разъяснительную работу с авиакомпаниями.

Как сообщал OBOZREVATEL в аэропорту Афин застряли 17 граждан Украины, которые прилетели в Грецию двумя рейсами из Киева.