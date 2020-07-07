Для украинцев открыли границы 23 страны: полный перечень
Для украинцев открыли границы 23 страны.
Украинцы состоянием на 7 июля могут въехать в 23 страны. Этот перечень включает и государства, куда необходима виза.
Об этом во время брифинга сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он отметил, что требование о соблюдении определенных противоэпидемических мероприятий продолжается.
"Страны, которые открыты для украинцев, их всего 23. Эти 23 страны включают те государства, в которые требуется виза. То есть въехать можно, но с визой. А также действуют определенные карантинные ограничения. То есть въехать можно, но нужно придерживаться некоторых правил", – заявил Кулеба.
В перечень стран входят:
Турция
Сербия
Албания
Северная Македония
Черногория
Беларусь
Великобритания
США
Мексика
Египет
Тунис
Республика Корея
Менее популярные направления:
Ирак
Иран
Афганистан
южный Судан
Эфиопия
Бурунди
Сомали
Кения
Замбия
Танзания
Сейшельские острова
Напомним, МИД призывает не продавать авиабилеты украинцам, которых могут не пустить на границе; министерство просит МИУ и Госавиаслужбу провести разъяснительную работу с авиакомпаниями.
Как сообщал OBOZREVATEL в аэропорту Афин застряли 17 граждан Украины, которые прилетели в Грецию двумя рейсами из Киева.