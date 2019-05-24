Для священников ПЦУ ввели "политический" запрет: в чем суть

Архиереям и клирикам Православной церкви Украины запретили баллотироваться в народные депутаты и занимать должности в местных органах власти.
Как информирует пресс-служба ПЦУ, соответствующее решение было принято во время заседания Синода в пятницу, 24 мая. Отметим, мероприятие состоялось в Доме митрополита Епифания, расположенном на территории Софии Киевской.
Отмечается, что Синод запретил выдвигать свои кандидатуры для избрания в Верховную Раду или на должности местного самоуправления, где предусмотрено принятие на постоянную работу.
Синод ПЦУ
pomisna.info
Однако, церковники позволили архиереям и клирикам баллотироваться в депутаты местного самоуправления в исключительных случаях по благословению церковной власти при соблюдении определенных условий.
При этом в сообщении пресс-службы не уточняется, о каких исключительных случаях и условиях идет речь.
Синод ПЦУ
pomisna.info
Напомним, что:
На Священном синоде ПЦУ заявили, что церковь сохраняет внутреннее единство и призывает епископат, духовенство и своих верных избегать разжигания вражды и противостояния.
Присутствовал на заседании и почетный патриарх Филарет, который ранее говорил о расколе ПЦУ и обмане с Томосом.
После завершения синода Епифаний дал брифинг, на котором объяснил, что Филарет не изменил свою точку зрения о Киевском патриархате.
В свою очередь Филарет заявил, что на митрополита Киевского и всея Украины Епифания влияют антиукраинские силы.
Возле Софии Киевской прошел митинг в поддержку почетного патриарха Филарета.
Синод ПЦУ
pomisna.info
Синод ПЦУ
pomisna.info
Синод ПЦУ
pomisna.info
Синод ПЦУ
pomisna.info
Как писал OBOZREVATEL, Филарет ранее сделал громкое заявление о том, что допускает раскол православия в Украине. Он утверждает, что Киевский патриархат продолжает существовать.
Также он заявил, что ПЦУ хочет получить статус патриархата, а не митрополии. В свою очередь Епифаний отрицает раскол церкви, настаивая на единой Поместной украинской православной церкви.
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