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Для священников ПЦУ ввели "политический" запрет: в чем суть

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Архиереям и клирикам Православной церкви Украины запретили баллотироваться в народные депутаты и занимать должности в местных органах власти.

Как информирует пресс-служба ПЦУ, соответствующее решение было принято во время заседания Синода в пятницу, 24 мая. Отметим, мероприятие состоялось в Доме митрополита Епифания, расположенном на территории Софии Киевской.

Отмечается, что Синод запретил выдвигать свои кандидатуры для избрания в Верховную Раду или на должности местного самоуправления, где предусмотрено принятие на постоянную работу.

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Синод ПЦУ

Синод ПЦУ

pomisna.info

Однако, церковники позволили архиереям и клирикам баллотироваться в депутаты местного самоуправления в исключительных случаях по благословению церковной власти при соблюдении определенных условий.

При этом в сообщении пресс-службы не уточняется, о каких исключительных случаях и условиях идет речь.

Синод ПЦУ

Синод ПЦУ

pomisna.info

Напомним, что:

Синод ПЦУ

Синод ПЦУ

pomisna.info

Синод ПЦУ

Синод ПЦУ

pomisna.info

Синод ПЦУ

Синод ПЦУ

pomisna.info

Синод ПЦУ

Синод ПЦУ

pomisna.info

Как писал OBOZREVATEL, Филарет ранее сделал громкое заявление о том, что допускает раскол православия в Украине. Он утверждает, что Киевский патриархат продолжает существовать.

Также он заявил, что ПЦУ хочет получить статус патриархата, а не митрополии. В свою очередь Епифаний отрицает раскол церкви, настаивая на единой Поместной украинской православной церкви.

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Тема
Православная церковь Украины
Место
Украина
Теги
ПЦУдепутатрелигияполитика
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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
Да блин, кого интересуют процессы биологического распада, в маленькой кучке под табличкой "турецкоподданое СЦУ"?
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