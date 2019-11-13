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13 ноября • обновлено в 07:29
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Олександр Зінченко
Олександр Зінченко
Історик-публіцист Все статьи автора

Для "Слуг народу" це тавро

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"Слуги народу" у всій красі своєї високої культури: один у сесійній залі парламенту повій викликає, інший - погрожує коїтусом.

Цікаво, у когось з керівництва правлячої ділетантури вистачить сумління вибачитися за однопартійця-примітива?

Для "Слуг народу" це тавро

UPD 1. З правової точки зору - погрози можуть коштувати 5 років уа'язнення автору.

Стаття 346. Погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча

1. Погроза вбивством, заподіянням шкоди здоров'ю, знищенням або пошкодженням майна, а також викраденням або позбавленням волі щодо Президента України, Голови Верховної Ради України, народного депутата України, Прем'єр-міністра України, члена Кабінету Міністрів України, Голови чи члена Вищої ради правосуддя, Голови чи члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Голови чи судді Конституційного Суду України або Верховного Суду України чи вищих спеціалізованих судів України, Генерального прокурора, Директора Національного антикорупційного бюро України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Голови або іншого члена Рахункової палати, Голови Національного банку України, керівника політичної партії України, а також щодо їх близьких родичів, вчинена у зв'язку з їх державною чи громадською діяльністю, - карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк. (Кримінальний кодекс України). Наполегливо раджу написати заяву.

Новости
Пранкер Джокер має компромат: політиків чекають скандали

UPD2. Поки ходив у супермарке і вечеряв - новини. Бужанський спростовує, що це він. 1. Це не знімає завдання для поліції покарати того, хто погрожував В'ятровичу. 2.Якщо це пранкер - для слуг це ще гірше: це як тавро. Хоча сам Бужанський може це сприймати як знак якості.

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Автор
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
Персоны
Владимир Вятрович Макс Бужанский
Место
Украина
Тег
Партия Слуга народа
Источник
Источник: Facebook Володимира Вятровича
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