Потерявшие берега московские попы. Даже затрудняюсь слова подобрать. Настоятель Киевской Лавры Павел Лебедь, он же владыка Павел, он же Паша Мерседес хвастается в интервью, что проклял реставраторов музея и от этого проклятия умерло четверо человек.

Оно, конечно, смешно, потому что на самом деле, никто от его проклятий не умер, но! Это не торговка с базара прокляла, потому что ты у нее мандарин напробовался и ничего не купил. Это проклял настоятель главного храма РПЦ в Украине. Той самой церкви, в которой не убий, не возгордись, возлюби ближнего своего.

Новости Московские попы в нагрузку

И это не проклятие в кулачок, это публичный манифест. Г-н Павел горд собой и может повторить. Его церковное начальство молчит. Получается, для РПЦ проклинать людей и хвастаться убийством (пусть и мнимым) – нормальная практика.

Если вам надо ответ, зачем был Томос и почему московских попов надо изгнать из Украины, вот вам этот ответ.

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