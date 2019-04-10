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"Для рабов и оккупантов": Ницой устроила перепалку из-за русского языка, защищая Фарион

1.3тЧитать материал на украинском

Писательница и борец за украинский язык Лариса Ницой устроила перепалку в эфире, защищая тезис скандальной экс-нардепа "Свободы" Ирины Фарион о том, что "русскоязычные украинцы – рабы и оккупанты".

Свое мнение высказала она в студии телеканала "Магнолия ТВ". По словам Ницой, Фарион поняли неправильно. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Подождите, госпожа Ирина говорит о том русскоязычном населении, которое оказывает сопротивление украинскому языку. Дальше мы додумываем сами, что она имела в виду. Вы говорите о том, что она на всех так говорит, а я говорю о том, что не всех, а только тех, кто против украинского языка", – уточнила Ницой.

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"Для рабов и оккупантов": Ницой устроила перепалку из-за русского языка, защищая Фарион

Скриншот из видео

"Для рабов и оккупантов": Ницой устроила перепалку из-за русского языка, защищая Фарион

Скриншот из видео

"Для рабов и оккупантов": Ницой устроила перепалку из-за русского языка, защищая Фарион

Скриншот из видео

По ее словам, "русскоязычное население" говорится в том контексте, что это те, кто против украинского языка, кто говорил: "Мы были такими, мы такими будем и не хотим вашего украинского языка".

"Вот об этих людях говорит. Так вы или оккупанты, или рабы, если не хотите языка этой земли, который тут был всегда вместе с этим народом", – подчеркнула она.

"Посмотрите, те люди, которые говорили на украинском языке, те остались в Украине, защищают Украину и украинские ценности, и они остановили войну как раз на тех границах, где больше было украинского языка. А где был русский язык, эти люди и эти области отошли туда", – добавила Ницой.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее из-за заявления о том, что "русскоязычные украинцы – рабы и оккупанты", российский сенатор Алексей Пушков предложил поместить Фарион в психиатрическую больницу.

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Тема
Языковой скандал
Персоны
Лариса НицойИрина Фарион
Место
Украина
Теги
русский языкукраинский язык
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Nikolayev Boris
Nikolayev Boris
Ницой права! Также и в Латвии очень много руссскоязычного населения, но не все конченые дегенераты-путинисты. Есть и разумные люди!
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
Да её предки 400 лет прожили в польском рабстве и лизали ясновельможным панам сапоги.
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Поросёнков Петя
Поросёнков Петя
Одно галичанское быдло выгораживает другое, таоке же тупое, как любое галичанское быдло " вы или оккупанты, или рабы, если не хотите языка этой земли, который тут был всегда вместе с этим народом". 90 % "этой земли" завоевано и присоединено к жовтосинему недоразумению москалями, но галичанское быдло считает эти земли исконно вукраиньскими
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