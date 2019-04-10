"Для рабов и оккупантов": Ницой устроила перепалку из-за русского языка, защищая Фарион

Писательница и борец за украинский язык Лариса Ницой устроила перепалку в эфире, защищая тезис скандальной экс-нардепа "Свободы" Ирины Фарион о том, что "русскоязычные украинцы – рабы и оккупанты".

Свое мнение высказала она в студии телеканала "Магнолия ТВ". По словам Ницой, Фарион поняли неправильно. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Подождите, госпожа Ирина говорит о том русскоязычном населении, которое оказывает сопротивление украинскому языку. Дальше мы додумываем сами, что она имела в виду. Вы говорите о том, что она на всех так говорит, а я говорю о том, что не всех, а только тех, кто против украинского языка", – уточнила Ницой.

Скриншот из видео

Скриншот из видео

Скриншот из видео

По ее словам, "русскоязычное население" говорится в том контексте, что это те, кто против украинского языка, кто говорил: "Мы были такими, мы такими будем и не хотим вашего украинского языка".

"Вот об этих людях говорит. Так вы или оккупанты, или рабы, если не хотите языка этой земли, который тут был всегда вместе с этим народом", – подчеркнула она.

"Посмотрите, те люди, которые говорили на украинском языке, те остались в Украине, защищают Украину и украинские ценности, и они остановили войну как раз на тех границах, где больше было украинского языка. А где был русский язык, эти люди и эти области отошли туда", – добавила Ницой.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее из-за заявления о том, что "русскоязычные украинцы – рабы и оккупанты", российский сенатор Алексей Пушков предложил поместить Фарион в психиатрическую больницу.

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