В ОРДЛО в августе и сентябре прошли десятки массовых мероприятий, посвященные дням города, дню металлурга, дню шахтера, линейки к первому сентября, митинги против "хунты", празднования дня России, православные марафоны, забеги юных кадетов, работали все лето школьные и военно-патриотические лагеря. И ни одного сообщения о заболевших "ковид-19". Я уже обращала внимание читателей на эти странности, но, вот на фоне активизации "ковидной истерии" в ОРДЛО, я хотела бы еще раз по пунктам пройтись по этой теме. Просто потому, что здесь что-то не то, и я уже вижу яркие примеры манипуляции и использования "гуманитарной катастрофы" для продавливания внесений изменений в Конституцию Украины по теме "особый статус".

В ОРДЛО стали показывать высокий прирост больных и умерших от "ковид", хотя еще неделей ранее здесь смеялись и отрицали наличие вирусных больных. Показывали минимальную статистику, 1-3 человека в месяц, да и то исключительно среди тех, кто приехал от "вымирающей от ковида укро-хунты".

Карантин в ОРДЛО водили пару раз (синхронно с Россией, первый раз) и летом, но только в тех городах, где бастовали шахтеры.

Опять же, карантин ввели, а ярмарки провели. Сам же "карантин" здесь стоит писать в кавычках, так как кроме закрытых школ здесь все работало. Более того, учебных процессов не было (дистанционное образование), а вот лагеря в том числе и военно-патриотические работали, дети ходили строем, проводили митинги, концерты, стреляли на полигонах, молились в церкви. Да, и церковь ни разу здесь не приостанавливала массовые богослужения. Вот такой "карантин".

Маски здесь почти никто не носит. С этого масочного режима там смеются, ну, а как же, если еще в начале пандемии раша-ОРДЛО-СМИ, ссылаясь на "донбасянских ученых", российских ученых и лично расследования псевдо-патриарха Гундяева сообщили, что вируса нет, это Бил Гейтс всех чипирует, марсиане, масоны, хунта, Обама, чуть-чуть евреев, сговор фармацевтов и даже Порошенко.

Официально через СМИ и соцсети (в ОРДЛО это считается официально, если в Одноклассниках написали) сообщили, что Россия уже изобрела вакцину, разоблачила все мировые заговоры, и никто из православно-скрепных не заболеет, поэтому три раза ха строну гей-Европы и укро-хунты, и наплевать на вирус.

А еще в ОРДЛО просто невозможно соблюдать сан-гигиенические нормы, не то чтобы вписанные в рамки борьбы с пандемией, обычные, человеческие, общепринятые санитарно-гигиенические, это, когда помыть руки, каждый день душ, помыть голову и так далее. Там нет воды.

Вернее, она есть, реки и океаны все лето текут по городам, улицам, полям и огородам, порывы никто не ремонтирует, нет ни рабочих, ни средств, ни сил, ни желания, все ждут, когда ОРДЛО получит особый статус и хунта все починит, вернее, проложит новое, чинить там уже не чего.

А вот в кранах горожан воды в ОРДЛО нет. Из-за затопления большинства шахт и уничтожения водохранилищ и рек ушла и с водоносных горизонтов, с которых наполнялись родники, колодцы и скважины.

Здесь в любом городе ОРДЛО обычное зрелище, когда в дружном потоке соединяются питьевая вода из порыва и канализация из порыва.

Да, и на фоне ковидной темы, напомню не только про состояние водных ресурсов и сан-гигиене, а еще и о том, что с 2014-го, с момента "освобождения республик от хунты" в ОРДЛО были закрыты профильные инфекционные больницы во всех районных и маленьких городках, стались только в областных центрах, ой, "столицах".

"Ковид-19" в ОРДЛО малая доля проблем, ведь там уже давно не контролируемые ситуации с сифилисом, гепатитами, туберкулезом, ВИЧ, СПИД, педикулезом.

И группа "ИС" постоянно пишет об этом. Ведь то, что происходит в ОРДЛО сегодня, завтра будет происходить у нас, беспечность войны убивает на войне так же, как и пули.

Рост сифилитиков, СПИД, ВИЧ инфицированных, рост гепатитных больных, рост педикулеза в школах в ОРДЛО уже пугает самих ордлынчан, а вот рост туберкулеза — нет. Ведь, внимание, "им делают манту-прививку от туберкулеза".

Здесь очень высокий процент безграмотности, такое вот советское образование советских людей, которыми можно легко управлять и манипулировать, которые верят в "кремлевскую прививку от всего" и в то, что город "можно задуть ядовитым газом".

Естественно таким людям можно внушить что угодно, на Донбассе у критического большинства населения (высшее образование, как оказалось, не дает знаний) в голове "туберкулез не страшнее гриппа", "со СПИДом все живут и ничего", "сифилис обычное бытовое заболевание, его можно вылечить и без больницы", "если пить воду из мощей или святую, то вирус не возьмет", "батюшка вычитывает молитвой сифилис и туберкулез", "бабка выкатывает яйцом бронхит".

И если как-то раньше не замечалась вот эта беспросветная, мракобесная советская тупость, то война как бы вскрыла эти нарывы и показала все нутро "лучшего в мире советского образования" и самого советского человека.

Как на России, так и в ОРДЛО с начала пандемии категорично скрывали и сам вирус, и заболевших или умерших от него. Отрицали. Смеялись со стран, вошедших в режим карантина. Злились и обвиняли Украину в закрытии КПП и КПВВ, и только по отношении к РФ, так же закрывшей границы с ОРДЛО на время карантина в ОРДЛО не смеялись и не бунтовали, значит так нужно "большому брату".

Тема карантина стала темой для пропаганды русского мира и московского православия (не путать с мировым православием).

То есть там, где забастовка, там в ОРДЛО карантин и вирус, где все тихо и живут терпильцы, там массовые гуляния.

Это привычная практика для постсоветских стран. Напомню, что в годы СССР ЦК КПСС тщательно скрывала от людей любую информацию о техногенных катастрофах, эпидемиях, пандемиях, авариях.

Тогда не было интернета, и если не написано в газете, значит, этого и не было.

И вот весь мир готовился ко второй волне "ковид-19", а в ОРДЛО шли массовые гуляния. День города, концерт Лепса, марафоны, пробежки, парады, митинги, ярмарки…

Общественная и массовая жизнь в ОРДЛО не прекращается. И все это на фоне шепота соцсетей "у нас умирает много людей от гриппа и пневмонии, люди сгорают за считанные дни, мы не знаем что это за болезнь, в городе ярмарка, гуляния и роддом закрыли, чтобы из него сделать инфекционку, некуда класть людей".

Естественно, болезнь, поразившая весь мир, не могла обойти маленькое, но гордое ОРДЛО, обвешенное скрепами и крестами. Более того, нет–нет да и вспыхнет яркой кометой среди ОРДЛынцев информация "вирус привезли из РФ".

Да, впервые ковид в ОРДЛО попал от российских военных, прибывших осенью 2019-го из Хабаровского края. Первые массовые заболевшие фиксировались осенью 2010-го в Ростовской области, где стоят военные части ЮВО РФ, там тоже назвали это "грипп и пневмония". Из Ростова вирус пришел в ОРДЛО. Сначала заболевания фиксировались среди военных и уже потом среди гражданского населения.

Потом заговорили про лугандонских гастарбайтеров, которые бежали из РФ, на фоне массовости заболевших в Москве и Питере. Естественно никто из прибывших в ОРДЛО местных заробитчан не находился на самоизоляции. Здесь наплевательски всегда относились к себе и окружающим, человек с открытой формой туберкулеза мог свободно приходить в гости, да и частенько обнаруживали таких людей работающих в общепите учебных учреждений. Справки "здоров" и профосмотр здесь всегда покупали.

И вот год наплевательского отношения и сокрытия фактов массовой заболеваемости, парады, ярмарки, концерты, тишина в СМИ и соцсетях, и вдруг как гром среди ясного неба — "в ОРДЛО ковид, растет заболеваемость". И вроде логично, но не совсем. Ведь в ОРДЛО новости о "мы все умрем" накладываются на картинки счастливой без масочной жизни: ярмарки, концерты, марафоны.

Как это? Уже и местные в соцсетях немного удивлены "это что же на ярмарке ковид не ходит и марафоны без масок ковид не разносят и ковидом не болеют, какой-то он у нас избирательный, там, где митинг пропагандистов, там ковида нет".

И хотя там в ОРДЛО уже обсуждают эти не стыковки, осознания, что они живут в мире гетто-СССР, где скрыли даже факт ядерной угрозы, когда произошла авария на ЧАЭС и вывели людей на митинг, здесь нет.

Это настолько привычно для них, мир их гетто, мир их лжи, что логика и критическое мышление здесь просто отмирают.

Ведь жители ОРДЛО сами, активно и подсознательно осознавая ложь, принимают участие в массовой манипуляции и фальсификации своей жизни.

Они врут приезжая из мирных частей Украины – "там разруха, нет работы, и все умирают, там хуже, чем у нас".

Они врут приезжая из РФ – "нам сразу дали миллион, нас там любят, заботятся, там так хорошо жить".

Они врали в 2014-м друг другу поднимая и настраивая против Украины – "моя соседка лично видела, как распинали мальчика", "я стояла в очереди в АТБ, а там люди в форме фашистов и говорят на бандеровском – "млеко, яйки, матка стрелять русскоязычных будем", "будет газовая атака, укропы будут задувать город гексогено-горчичным-фосфорным газом", "у батюшки было видение, Ванга предсказала Украина развалится, а Донбасс спасется в составе РФ".

Люди формировали предпосылки к войне. На Донбассе война начиналась не с обстрелов, а со слов, со лжи, с манипуляций, с фальсификаций, в которых принимали участие добровольно, не принудительно миллионы людей, настраивая своих соседей против Украины, фальсифицируя новости, создавая ложь. Что из этого получилось, написанной на примере смерти и жизни одного из вот таких пропагандистов, создающих красивый симулякр "русского мира" и рисующего на вышиванке Украины фашистскую форму.

В ОРДЛО и в РФ скрывают реальную картину с ковид-19, что, естественно, несет в себе угрозу нашей национальной безопасности, так как здоровье и жизнь украинцев и является этой самой национальной безопасностью.

Ведь благодаря коррупции на пограничных пунктах из ОРДЛО можно приехать без карантина и самоизоляции, тестов и "Дии", просто заплатив на границе, и перевозчики из ОРДЛО заспамили рекламой "в Киев, Днепр, Одессу, Харьков, Северодонецк без штрафов и карантина". Въезд ОРДЛынчан через РФ и за денежку в Украину свободен и без препятствий.

И вот смотришь ты на картинку ОРДЛынского мира и диву даешься. В одной ленте "ковид это заговор фармацевтов, Бил Гейтс чипирует население, откажись от прививки-спаси детей", "в ОРДЛО прошли ярмарки, марафон студентов, концерт к дню города", "ковида нет", "ковид унес жизни еще 11 жителей республики". А они, жители ОРДЛО живут в этом треше и не замечают этих дивных дивностей.

Почему же в ОРДЛО СМИ подняли тему "ковид-гуманитарная катастрофа республик"?

Понятное дело, будут прикрываться темой гуманитарная катастрофа для проталкивания особого статуса. Мол, там гибнут наши люди, только особый статус их спасет, ведь тогда Украина сможет послать туда с гуманитарной миссией лучших врачей со всех украинских больниц в рамках командировки, поставить туда бесплатные тесты, лекарства, питание для больных.

Потом попросить у мирового общества помощи для оказания помощи. Ну, и под шумок: ОРДЛО раздвинет границы на всю административную территорию Луганской и Донецкой области, будут совместные патрули "милиция ОРДЛО" -полиция МВД Украины, пограничники Украины — "пограничники ОРДЛО", миротворцы из России и Беларуси (тот же Беркут, только в профиль), русский государственный, всеукраинский референдум на культурно-историческое право самоопределения областей Украины.

В общем, кому "ковид" беда, а кому мать родна!

Неужели только мне муляют вот эти манипуляционные нестыковки "сегодня в Ровеньках, Свердловске и Луганске прошли марафоны студентов, кадетов, православных, прошли массовые ярмарки и гуляния" и "в ОРДЛО растет заболеваемость ковид-19"?

На фоне выступлений старичков-боровичков, этих бравых миротворцев-путинцев в Минской ТКГ о необходимости амнистии, о важности предоставления особого статуса ОРДЛынии в рамках весь Донбасс, игры в ковид со стороны ОРДЛО не кажутся такими уж и забавными. Хотя, как там у простого нарида- хуже не будет?!