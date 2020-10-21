Для поездки "слуг" на Донбасс подготовили именную форму: это вызвало гнев украинцев. Фото

Украинцев возмутило поведение народных депутатов от "Слуги народа" во время поездки на линию фронта на Донбассе, куда они отправились 21 октября.

Некоторые из них были одеты в военную форму с именными нашивками, другие делали селфи на фоне военной техники. Снимки вызвали очень острую реакция в сети (чтобы посмотреть их, доскролльте страницу до конца).

Так, ветеран АТО и волонтер Маруся Зверобой отметила, что за все время войны на Донбассе ни один из волонтеров не позволял себе одевать форму военнослужащего.

"Потому что это смелость – пойти на службу в армию. А тут, сцикопехотная сотня уклонистов-нардепов… решила, что это карнавальный костюм. И собралась видосиков на передовой поснимать", – написала она.

Telegram Маруси Зверобой.

Также возмущен политтехнолог Тарас Березовец. "Еще один 26-летний недоросль из Слуги народа думает, что поездка на фронт – это селфи-сессия", – подчеркнул он.

Telegram Тараса Березовца.

В свою очередь народный депутат от "Европейской солидарности" Ирина Фриз напомнила, что ни она, ни ее коллеги никогда не переодевались в военную форму во время поездок на Донбасс.

"Потому что имели уважение к нашим защитникам и знали нормы действующего законодательства", – написала она, добавив, что это является нарушением статьи о незаконном ношении военной формы со знаками различия военнослужащих.

Facebook Ирины Фриз.

Блогер Елена Яхно сравнила такое поведение "мерзостью", "гнусностью" и "скотством".

"Есть мерзость, гнусность и скотство, а есть политический туризм в ООС. Надеть камуфляж, сделать селфи и поесть борща", – написала она.

Facebook Елены Яхно.

Волонтер Екатерина Бережная в свою очередь задалась вопросом: как проведут подготовку формы по бумагам.

"Так себе экспромт, что патчи успели отшить. 120 комплектов зимней формы. Интересно как это проведут по бумагам, потому что это нецелевое использование ресурсов МО. Но и это не главное. Нах**н это г**но в окопах?" – отметила она.

Facebook Екатерины Бережной.

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