"Для нас вы – герои!" Зеленский наградил спасателей в годовщину катастрофы на ЧАЭС

Спасатели, которые ликвидируют пожары в Чернобыльской зоне и на Житомирщине, 26 апреля были награждены орденами "За мужество", "Даниила Галицкого" и медалями "За безупречную службу", "За труд и доблесть".

Как сказано на сайте МВД, в годовщину трагедии на ЧАЭС государственные награды 22 спасателям вручил президент Владимир Зеленский, премьер-министр Денис Шмыгаль и министр внутренних дел Арсен Аваков. Перед этим делегация провела осмотр участков, которые пострадали в результате массовых пожаров.

Спасатели получили награды mvs.gov.ua

Спасатели получили награды mvs.gov.ua

"Мы вам благодарны за вашу большую работу. Сейчас на высоте, с вертолета, мы увидели настоящий результат вашего труда. Вы для нас герои", – сказал Зеленский.

Аваков подчеркнул высокий профессионализм спасателей. "Символично в 34-ю годовщину Чернобыльской катастрофы отмечать героев-спасателей. Сегодня, как и тогда, именно они первыми идут в бой против опасности. Вечное уважение павшим! Слава нашим сегодняшним героям!" – сказал он.

Спасатели получили награды mvs.gov.ua

Спасатели получили награды mvs.gov.ua

Спасатели получили награды mvs.gov.ua

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