"Для мытья туалетов интеллект не нужен": Марченко раскритиковала языковой закон

Украинская телеведущая, жена скандального политика Виктора Медведчука Оксана Марченко выступила против украинизации и языкового закона.

Мнением она поделилась на странице в Instagram, проиллюстрировав пост фотографией, на которой обнаженная девушка в веночке прикрывается табличкой "Подайте на Украину".

"Кросскультурная коммуникация держится всего на шести языках — английском, испанском, французском, итальянском, русском и немецком... "Патриоты", о ужас! Я не вижу там украинского! Что же происходит!? А происходит следующее: под прикрытием "захисту мови" нынешние власти, активно проталкивающие новый языковой закон, хотят отрезать украинцев от мира и превратить в "немое" племя третьего сорта", — написала она.

"Предположить, что украинцы массово выучат один из иностранных языков и будут пользоваться им как носители — утопия, бред! Украинский относится к славянской группе языков, поэтому нам так просто выучить русский. Значит, нам запросто владеть языком мировой науки. Но нас лишают возможности учить математику, физику, химию и др. на русском, и "горе-патриоты" отрезают украинцев от мировых знаний, литературы, открытий, технологий, бизнеса и коммуникации. А одаренным единицам придется переучиваться", — добавила Марченко.

Оксана Марченко Instagram Оксаны Марченко

Также она высказала мнение, что это делается, потому что будущим уборщикам, сиделкам, собирателям клубники и просто нищим не нужно много знать.

"Они возвращают Украину в "крепостной" строй, где темным, забитым украинцам незачем мыслить? Конечно, для мытья туалетов интеллект не нужен", — заключила телеведущая.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в студии у топ-пропагандиста Кремля Владимира Соловьева устроили бурную дискуссию о языковом законе. Рупоры путинского режима увидели в нем признаки тотального запрета русского языка даже на бытовом уровне.

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