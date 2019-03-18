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"Для мытья туалетов интеллект не нужен": Марченко раскритиковала языковой закон

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Украинская телеведущая, жена скандального политика Виктора Медведчука Оксана Марченко выступила против украинизации и языкового закона.

Мнением она поделилась на странице в Instagram, проиллюстрировав пост фотографией, на которой обнаженная девушка в веночке прикрывается табличкой "Подайте на Украину".

"Кросскультурная коммуникация держится всего на шести языках — английском, испанском, французском, итальянском, русском и немецком... "Патриоты", о ужас! Я не вижу там украинского! Что же происходит!? А происходит следующее: под прикрытием "захисту мови" нынешние власти, активно проталкивающие новый языковой закон, хотят отрезать украинцев от мира и превратить в "немое" племя третьего сорта", — написала она.

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"Предположить, что украинцы массово выучат один из иностранных языков и будут пользоваться им как носители — утопия, бред! Украинский относится к славянской группе языков, поэтому нам так просто выучить русский. Значит, нам запросто владеть языком мировой науки. Но нас лишают возможности учить математику, физику, химию и др. на русском, и "горе-патриоты" отрезают украинцев от мировых знаний, литературы, открытий, технологий, бизнеса и коммуникации. А одаренным единицам придется переучиваться", — добавила Марченко.

Оксана Марченко

Оксана Марченко

Instagram Оксаны Марченко

Также она высказала мнение, что это делается, потому что будущим уборщикам, сиделкам, собирателям клубники и просто нищим не нужно много знать.

"Они возвращают Украину в "крепостной" строй, где темным, забитым украинцам незачем мыслить? Конечно, для мытья туалетов интеллект не нужен", — заключила телеведущая.

"Для мытья туалетов интеллект не нужен": Марченко раскритиковала языковой закон

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в студии у топ-пропагандиста Кремля Владимира Соловьева устроили бурную дискуссию о языковом законе. Рупоры путинского режима увидели в нем признаки тотального запрета русского языка даже на бытовом уровне.

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Персона
Оксана Марченко
Место
Украина
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Махно Володимир
Махно Володимир
мразь вонючая! вырвать тебе язык за такие слова! пишу тебе на твоем русском языке, чтобы ты тварь все поняла! так как ты прошмандовок, нужно гнать на россию, в их улус.
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Ama Deus
Ama Deus
Кума Хуйла - можна навіть не читати її "думки", бо вони все одно хуйловські.
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Сафиуллин Дамир
Сафиуллин Дамир
Коротко,корректно,по теме.
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