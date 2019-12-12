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12 декабря • обновлено в 21:51
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"Для любовных утех": Джокер прорекламировал матрасы "Венето"

2.2т
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Пранкер "Джокер" прорекламировал матрасы "Венето" в переписке с народным депутатом от "Слуги народа" Галиной Третьяковой.

Накануне нардеп похвасталась сексом на новом матрасе "Венето". Так, Джокер решил поинтересоваться подробностями, написав Третьяковой от имени коллеги по фракции Богдана Яременко. Переписку пранкер опубликовал в своем телеграм-канале.

"Какой матрас? Хочу себе тоже купить. Есть фото? Мне реально интересно какой, может посоветуете", – писал Джокер.

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"Это к мужу, он покупал", – ответила нардеп, добавив, что "нужны силы, и немалые, чтобы не уставать".

"Сексом заниматься с мужем буду. Независимо от обстоятельств, в которых находится страна. Потому что тогда продуктивность работы выше", – заявила она.

Также Джокер пытался пригласить "на кофе" Третьякову, однако она отказалась. "Желаю безумной ночи, шалунья, на новом матрасе Венето", – добавил пранкер.

"Узнал марку матраца для любовных утех "Венето". И что сексу быть – независимо от государственных дел!" – написал Джокер в телеграм-канале.

Переписка Джокера и Третьяковой

Переписка Джокера и Третьяковой

Телеграм пранкера

Переписка Джокера и Третьяковой

Переписка Джокера и Третьяковой

Телеграм пранкера

Переписка Джокера и Третьяковой

Переписка Джокера и Третьяковой

Телеграм пранкера

Переписка Джокера и Третьяковой

Переписка Джокера и Третьяковой

Телеграм пранкера

Напомним, украинская компания "Группа Венето" специализируется на изготовлении матрасов и логистической тары. За 25 лет существования компания успела завоевать доверие любителей комфортного и здорового сна.

Джокер прорекламировал матрас "Венето"

Джокер прорекламировал матрас "Венето"

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персоны
Галина Третьякова Джокер
Место
Украина
Тег
Партия Слуга народа
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