Введение локдауна может спасти Украину от распространения COVID-19, – инфекционист

Введение жесткого карантина в Украине – оправданный шаг, но реализовать его можно только при условии привлечения силовых структур.

Такое мнение в комментарии OBOZREVATEL высказал врач-инфекционист, бывший директор Центра здоровья Владимир Курпита. "С эпидемиологической точки зрения введение локдауна – это, наверное, шаг, который мог бы спасти от распространения COVID-19. Но я считаю, что это на данный момент невыполнимая миссия", – заявил он.

Как пояснил медик, "введение локдауна – это не объявление его правительством или Верховной Радой, это вопрос выполнения и соблюдения всех этих норм".

В этом контексте он обратил внимание на снижение доверия граждан к государственным институтам. "Поэтому выполнить их можно будет только путем жестких действий со стороны полиции или каких-то других силовых структур. Это серьезный вызов для правительства", – подчеркнул Курпита.

"Это не украинское ноу-хау, так во всем мире. Если вводятся ограничения, то они вводятся прежде всего жесткими административными мерами, которые выполняют органы полиции или внутреннего правопорядка", – добавил он.

Как писал OBOZREVATEL, с 9 ноября в Украине начало действовать новое карантинное зонирование. Все населенные пункты теперь разделены только между "красной" и "оранжевой" зонами. В Минздраве сообщили, что в Украине может быть введен карантин выходного дня.