Люди, сделайте репост пожалуйста, это очень важно! За последний месяц мы собрали на ВАК Аппараты для гнойного отделения, а в предстоящий понедельник надо выкупить ещё один ВАК и отправить в предфронтовой мобильный госпиталь в г. Покровск, куда сразу же после полученных ранений везут наших бойцов. ВАК ставят на самые тяжёлые раны и на ампутированные конечности. Аппарат очень дорогой и жизненно важен для спасения человека!! Прайс аппарата 100 тыс, мне отдают за 70 тыс с большой скидкой, расходники к нему очень дорогие и стоят 1178 каждый.

Я в который раз прошу Вас помочь, за последние 3 месяца раненых много с пулевыми, осколочными и с ампутациями. Все отчеты, фото я публикую у себя на странице.

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Карта 4627 0551 5012 8394 приват и 5358 3853 2000 2464 Монобанк, Юсупова Наталья

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