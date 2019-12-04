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4 декабря • обновлено в 17:27
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Наталья Юсупова
Наталья Юсупова
Блогер, волонтер Все статьи автора

Для фронта на передовую нужен ВАК

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Люди, сделайте репост пожалуйста, это очень важно! За последний месяц мы собрали на ВАК Аппараты для гнойного отделения, а в предстоящий понедельник надо выкупить ещё один ВАК и отправить в предфронтовой мобильный госпиталь в г. Покровск, куда сразу же после полученных ранений везут наших бойцов. ВАК ставят на самые тяжёлые раны и на ампутированные конечности. Аппарат очень дорогой и жизненно важен для спасения человека!! Прайс аппарата 100 тыс, мне отдают за 70 тыс с большой скидкой, расходники к нему очень дорогие и стоят 1178 каждый.

Я в который раз прошу Вас помочь, за последние 3 месяца раненых много с пулевыми, осколочными и с ампутациями. Все отчеты, фото я публикую у себя на странице.

Для фронта на передовую нужен ВАК

Facebook Натальи Юсуповой

Для фронта на передовую нужен ВАК

Facebook Натальи Юсуповой

Для фронта на передовую нужен ВАК

Facebook Натальи Юсуповой

Для фронта на передовую нужен ВАК

Facebook Натальи Юсуповой

Для фронта на передовую нужен ВАК

Facebook Натальи Юсуповой

Для фронта на передовую нужен ВАК

Facebook Натальи Юсуповой

Карта 4627 0551 5012 8394 приват и 5358 3853 2000 2464 Монобанк, Юсупова Наталья

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Автор
Наталья Юсупова Наталья Юсупова
Тема
Помощь раненым в АТО военным
Место
Украина
Источник
Источник: Facebook Натальи Юсуповой
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Дегтяренко Светлана
Дегтяренко Светлана
Дежавю.....плачь Ярославны,песни Лазаря.....должно быть на распродажах поиздержалась.
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