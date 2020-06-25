Для борьбы с наводнением в Карпатах МВД задействовало пять вертолетов и самолет. Видео

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков поручил задействовать для преодоления последствий наводнения в Карпатах шесть единиц авиационной техники.

Как сообщил в Facebook руководитель департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко, от ГСЧС на аэродроме Ивано-Франковска базируются два французских вертолета Н-225 Super Puma бортовой №52 и ЕС-145 Eurocopter бортовой №43.

Они осуществляют ежедневно воздушную разведку, перевозки личного состава, эвакуации пострадавших, перебрасывания оперативных групп и доставку необходимых грузов.

Еще один вертолет Н-225 Super Puma бортовой №55 дежурит в Киеве в аэропорту Жуляны.

От Национальной гвардии на аэродроме Ивано-Франковска базируются два вертолета Ми-8 бортовые №№28 и 29. Еще один гвардейский самолет Ан-72 дежурит в Киеве в аеропроту Жуляны.

"Именно для подобных случаев МВД Украины и развивает в сотрудничестве с Францией единую систему авиабезопасности и защиты", – отметил Шевченко.

Facebook Артема Шевченко

Facebook Артема Шевченко

Facebook Артема Шевченко

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Как сообщал OBOZREVATEL, к ликвидации последствий наводнения в западных областях Украины привлекли силы и авиацию Национальной гвардии.

В сети опубликовали видео, в котором собраны наиболее разрушительные моменты наводнений на западе Украины.