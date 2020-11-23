Для больных COVID-19 можно выделить почти 50% всех коек, которые есть в Украине, – Степанов

В Украине могут увеличить количество коек для инфицированных коронавирусом (COVID-19) до 90 тысяч.

Как заявил на брифинге в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов, это почти 50% всех коек, которые есть в Украине (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Он заверил, что ситуация с количеством коек для COVID-пациентов пока контролируемая.

"Ситуация полностью контролируется, от начала и до конца. У нас есть четкое понимание по увеличению количества коек, это понимание воплощено в нормативные акты, выделяются необходимые средства, как на сам процесс лечения, так и на обеспеченность коек и оборудования", – сказал Степанов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в двух областях Украины уже более чем на 70% заполнены больничные койки в медучреждениях, которые принимают пациентов с коронавирусом.

В среднем по стране заполнено 52% таких койко-мест.

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