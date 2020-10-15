Длительные последствия COVID-19 разделили на 4 группы

Карина Бондаренко Общество 08:00, 15.10.2020 Обновлено: 08:15, 15.10.2020

Ученые британского Национального института исследований разделили список последствий "длительного коронавируса" на четыре группы.

Тысячи пациентов, преодолевших заболевание, сообщили, что их мучали такие симптомы, как усталость, одышка, мышечные боли и аритмия сердца через несколько месяцев после выздоровления, пишет Daily Mail.

В работе исследователей говорится, что риску длительных побочных эффектов подвержены даже дети и "легкие" больные.

Симптомы разделили на такие группы:

  • Синдром после интенсивной терапии (PICS)

  • Синдром поствирусной усталости (PVFS)

  • Необратимое повреждение органа (POD)

  • Долгосрочный синдром COVID-19 (LTCS)

Команда ученых не дала подробного описания каждой из групп побочных эффектов. Однако признала, что значительное количество людей относится к четвертой категории и не жалуются на постоянные проблемы, а вместо этого страдают "американскими горками симптомов, которые перемещаются по телу".

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, ученые из Бразилии пришли к выводу, что люди, заразившиеся COVID-19, помимо всего, рискуют столкнуться с шизофренией, болезнями Альцгеймера и Паркинсона, а также другими психоневрологическими нарушениями.

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