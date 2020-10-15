Длительные последствия COVID-19 разделили на 4 группы
Ученые британского Национального института исследований разделили список последствий "длительного коронавируса" на четыре группы.
Тысячи пациентов, преодолевших заболевание, сообщили, что их мучали такие симптомы, как усталость, одышка, мышечные боли и аритмия сердца через несколько месяцев после выздоровления, пишет Daily Mail.
В работе исследователей говорится, что риску длительных побочных эффектов подвержены даже дети и "легкие" больные.
Симптомы разделили на такие группы:
Синдром после интенсивной терапии (PICS)
Синдром поствирусной усталости (PVFS)
Необратимое повреждение органа (POD)
Долгосрочный синдром COVID-19 (LTCS)
Команда ученых не дала подробного описания каждой из групп побочных эффектов. Однако признала, что значительное количество людей относится к четвертой категории и не жалуются на постоянные проблемы, а вместо этого страдают "американскими горками симптомов, которые перемещаются по телу".
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, ученые из Бразилии пришли к выводу, что люди, заразившиеся COVID-19, помимо всего, рискуют столкнуться с шизофренией, болезнями Альцгеймера и Паркинсона, а также другими психоневрологическими нарушениями.