Длительные последствия COVID-19 разделили на 4 группы

Ученые британского Национального института исследований разделили список последствий "длительного коронавируса" на четыре группы.

Тысячи пациентов, преодолевших заболевание, сообщили, что их мучали такие симптомы, как усталость, одышка, мышечные боли и аритмия сердца через несколько месяцев после выздоровления, пишет Daily Mail.

В работе исследователей говорится, что риску длительных побочных эффектов подвержены даже дети и "легкие" больные.

Симптомы разделили на такие группы:

Синдром после интенсивной терапии (PICS)

Синдром поствирусной усталости (PVFS)

Необратимое повреждение органа (POD)

Долгосрочный синдром COVID-19 (LTCS)

Команда ученых не дала подробного описания каждой из групп побочных эффектов. Однако признала, что значительное количество людей относится к четвертой категории и не жалуются на постоянные проблемы, а вместо этого страдают "американскими горками симптомов, которые перемещаются по телу".

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, ученые из Бразилии пришли к выводу, что люди, заразившиеся COVID-19, помимо всего, рискуют столкнуться с шизофренией, болезнями Альцгеймера и Паркинсона, а также другими психоневрологическими нарушениями.