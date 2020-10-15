Длительные последствия COVID-19 разделили на 4 группы
Пациентов мучают симптомы коронавируса через месяцы после выздоровления
Такие побочные эффекты могут быть даже у детей и у "легких" больных
Большинство людей страдают четвертой группой симптомов
Ученые британского Национального института исследований разделили список последствий "длительного коронавируса" на четыре группы.
Тысячи пациентов, преодолевших заболевание, сообщили, что их мучали такие симптомы, как усталость, одышка, мышечные боли и аритмия сердца через несколько месяцев после выздоровления, пишет Daily Mail.
В работе исследователей говорится, что риску длительных побочных эффектов подвержены даже дети и "легкие" больные.
Симптомы разделили на такие группы:
Синдром после интенсивной терапии (PICS)
Синдром поствирусной усталости (PVFS)
Необратимое повреждение органа (POD)
Долгосрочный синдром COVID-19 (LTCS)
Команда ученых не дала подробного описания каждой из групп побочных эффектов. Однако признала, что значительное количество людей относится к четвертой категории и не жалуются на постоянные проблемы, а вместо этого страдают "американскими горками симптомов, которые перемещаются по телу".
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, ученые из Бразилии пришли к выводу, что люди, заразившиеся COVID-19, помимо всего, рискуют столкнуться с шизофренией, болезнями Альцгеймера и Паркинсона, а также другими психоневрологическими нарушениями.