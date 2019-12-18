Запущенный поезд через построенный оккупантами Крымский мост недоступен для обычных граждан из-за огромного количества военных.
Такие жалобы озвучила в своем Twitter блогер RoksolanaToday&Крым25%. По словам местных жителей, прорваться к ж/д путям весьма проблематично.
"Там военных РФ масса, посты ставят. Военная логистика – единственная реальная цель моста", – отмечает блогер.
Поезд через Крымский мост
"24"
При этом в комментариях уточняется, что поезд прибывает под Керчь на недостроенный вокзал, что еще больше усугубляет картину.
Пользователи весьма нелестно отзываются о запущенном поезде. "Длинное и воняет", – пишут они.
Поездатость моста— RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) December 17, 2019
из комментов
"А что вы хотели,добраться до военной базы будет не легко...ничего побухаете 2 дня в поезде и время быстро пройдет..." pic.twitter.com/ohvoQ8ABjf
"При съемках КЮ— RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) December 17, 2019
Меня приняли-передали-обкатали.Так что всем.Кто хотел снять ночной поезд.Снимайте на станциях.К ж-д подходам и КЮ лучше не подходить"-местный блогер моста
КЮ-Керчь Южная(Багерово)
Там военных РФ масса
посты ставят
Военная логистика-ЕДИНСТВЕННАЯ реальная цель моста pic.twitter.com/zzt2gQrgmu
Как сообщал OBOZREVATEL:
15 мая 2018 года оккупанты провели официальную церемонию открытия автомобильной части Крымского моста.
16 мая по ней запустили движение.
В "Крымской железной дороге" заявили, что первый пассажирский состав проследует по Крымскому мосту в декабре 2019 года.
Оккупанты продали более 80% билетов на первые поезда, которые курсировали из Москвы в Симферополь и обратно.
Позже сеть высмеяла запуск пустых поездов на Крымском мосту.
Крымчане рассказывают, что на мосту через Керченский пролив в Крыму уже появились "залатанные" участки дороги. Они опубликовали в соцсетях фотодоказательства.
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