Запущенный поезд через построенный оккупантами Крымский мост недоступен для обычных граждан из-за огромного количества военных.

Такие жалобы озвучила в своем Twitter блогер RoksolanaToday&Крым25%. По словам местных жителей, прорваться к ж/д путям весьма проблематично.

"Там военных РФ масса, посты ставят. Военная логистика – единственная реальная цель моста", – отмечает блогер.

Поезд через Крымский мост "24"

При этом в комментариях уточняется, что поезд прибывает под Керчь на недостроенный вокзал, что еще больше усугубляет картину.

Пользователи весьма нелестно отзываются о запущенном поезде. "Длинное и воняет", – пишут они.

Поездатость моста

из комментов

"А что вы хотели,добраться до военной базы будет не легко...ничего побухаете 2 дня в поезде и время быстро пройдет..." pic.twitter.com/ohvoQ8ABjf — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) December 17, 2019

"При съемках КЮ

Меня приняли-передали-обкатали.Так что всем.Кто хотел снять ночной поезд.Снимайте на станциях.К ж-д подходам и КЮ лучше не подходить"-местный блогер моста

КЮ-Керчь Южная(Багерово)

Там военных РФ масса

посты ставят

Военная логистика-ЕДИНСТВЕННАЯ реальная цель моста pic.twitter.com/zzt2gQrgmu — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) December 17, 2019

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