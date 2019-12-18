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18 декабря • обновлено в 11:44
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"Длинное и воняет!" В сети вычислили настоящую цель поезда через Крымский мост

6.4т
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Запущенный поезд через построенный оккупантами Крымский мост недоступен для обычных граждан из-за огромного количества военных.

Такие жалобы озвучила в своем Twitter блогер RoksolanaToday&Крым25%. По словам местных жителей, прорваться к ж/д путям весьма проблематично.

"Там военных РФ масса, посты ставят. Военная логистика – единственная реальная цель моста", – отмечает блогер.

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Поезд через Крымский мост

Поезд через Крымский мост

"24"

При этом в комментариях уточняется, что поезд прибывает под Керчь на недостроенный вокзал, что еще больше усугубляет картину.

Пользователи весьма нелестно отзываются о запущенном поезде. "Длинное и воняет", – пишут они.

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Тег
Крымский мост
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Комментарии
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Русинов Алексей
Русинов Алексей
А что такое поездатость? Можно на нормальный язык с мовы перевести?
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Кондратенко Сергей
Кондратенко Сергей
ту-па-я хох-ляд-ская вичеслялка на проводе в помойке обоза)))
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Хо Хол
Хо Хол
Рыщет cвинья на помoйке рылом чтобы хоть какую-нибудь перемогу отыскать :D
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Жирнов Влад
Жирнов Влад
Хо Хол, браво это точно
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