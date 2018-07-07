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Остап Дроздов
Остап Дроздов
Журналіст медіа-холдингу ZIKВсе статьи автора

Дивовижна паралель: Лук'яненко помер в день, коли було проголошено Українську Гельсінську Спілку

1.1тЧитать новость на украинском

Таких людей уже не буде. Рік тому ще встиг запросити його на програму. Левко Григорович якраз одужував після переламу ноги. 89 років. Самотужки прийшов на 4-й поверх і каже: "Якраз нормально. Мені ж треба ногу розходжувати". Легенда, а не людина. Автор Акту проголошення незалежності. Завше памятатиму, як у 2001 році в одній машині їхав із ним до Космача. Левко Григорович розказував про арешт, про роздуми в карцері-одиночці, про свою РУН-віру, про парламентське закулісся, про втрачений шанс змусити всіх новоявлених громадян скласти іспити на знання української мови. Відходить стара когорта дисидентів. Один за одним. Яка дивовижна паралель: Левко Лук'яненко помер якраз 7 липня - в день, коли 1988 року у Львові було проголошено Українську Гельсінську Спілку. Гештальт закрився. Життя присвячено. Далі вже ми.

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Автор
Остап ДроздовОстап Дроздов
Место
Украина
Источник
Источник:Facebook Остапа Дроздова
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