Таких людей уже не буде. Рік тому ще встиг запросити його на програму. Левко Григорович якраз одужував після переламу ноги. 89 років. Самотужки прийшов на 4-й поверх і каже: "Якраз нормально. Мені ж треба ногу розходжувати". Легенда, а не людина. Автор Акту проголошення незалежності. Завше памятатиму, як у 2001 році в одній машині їхав із ним до Космача. Левко Григорович розказував про арешт, про роздуми в карцері-одиночці, про свою РУН-віру, про парламентське закулісся, про втрачений шанс змусити всіх новоявлених громадян скласти іспити на знання української мови. Відходить стара когорта дисидентів. Один за одним. Яка дивовижна паралель: Левко Лук'яненко помер якраз 7 липня - в день, коли 1988 року у Львові було проголошено Українську Гельсінську Спілку. Гештальт закрився. Життя присвячено. Далі вже ми.