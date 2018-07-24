"Диванный герой": Бабченко послал Лойко из-за Усика

Военные журналисты Аркадий Бабченко и Сергей Лойко разругались в Facebook. При этом второй назвал первого "диванным героем", а тот в ответ нецензурно "послал" его.

Спор разгорелся в комментариях под постом Бабченко о победе боксера Александра Усика, поездку которого в Москву журналист назвал проявлением карьерных амбиций.

"Да, патовая ситуация. Да, флаг Украины в Мордоре. Да, трудное решение. Да, победил. Да, иначе пришлось бы отказаться от всех регалий. Да, действительно, великий боксер. Но улицы будут называть именем Василя Слипака (известный оперный певец, который погиб в 2016 году на Донбассе – ред.)", – добавил он.

Позиция Бабченко возмутила Лойко, который обвинил коллегу в трусости. По его словам, тот призывает других к героизму, за 4 года ни разу не побывав на войне. По мнению Лойко, такие люди как Усик и Слипак нужны Украине живыми и подобные таланты нельзя отпускать на войну.

Также журналист заявил, что Бабченко является "диванным героем", поскольку за время конфликта на Донбассе наблюдал лишь в бои за гору Карачун в 2014 году, а единственное "боестолкновение", в котором он побывал, по словам Лойко, – избиение украинскими военными.

После этого среди комментаторов разгорелся жаркий спор, по ходу которого в дискуссию вмешался сам Бабченко и послал Лойко "нах*й".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Бабченко признался, что его хотели изнасиловать.