Все частіше діти обирають друзів онлайн та слідують модним тенденція, аби заявити про себе та свою думку оточуючим. Але чи це є безпечним?

Довіра до ближніх, які мають схожі інтереси, слухають схожу музику і переймаються за головних героїв найпопулярніших серіалів, вибудовується надзвичайно швидко. Діти та підлітки в таких ситуаціях кажуть: “Ті, хто схожі на мене, не можуть нашкодити!”. Але по той бік екрану може знаходитись зовсім інша людина, ніж ми собі уявляємо. Адже навіть в реальному житті ми не завжди розповідаємо про свій вік та справжні інтереси.

На жаль, в наших реаліях існують люди, які схильні до девіантної поведінки і для реалізації власного сексуального потягу та бажання їм необхідні інші люди – жертви. Через те, що діти та підлітки більше схильні до безумовної довіри – саме вони потрапляють у групу ризику. Це не означає, що щось не так з самою дитиною. Це означає, що людина поруч має наміри скоєння злочину та буде шукати таку можливість.

В інтернет-просторі можна виокремити наступні ризики, які корелюють з таким поняттям як сексуальна експлуатація. Все починається в мережі з невинного “Привіт”, а закінчується шантажем та примусом:

Секстинг — це обмін власними фото-, відео- та текстовими матеріалами інтимного характеру, із застосуванням сучасних засобів зв’язку: мобільних телефонів, електронної пошти, соціальних мереж.

“Секстинг може стати серйозною перешкодою для самореалізації в дорослому житті (під час навчання або пошуку роботи), адже більшість сучасних компаній шукають підтвердження інформації про кандидата в Інтернеті, в соціальних мережах. Повністю ж видалити будь-яку інформацію, поширену в мережі, практично неможливо. Крім того, ці фото можуть потрапити на сайти з дитячою порнографією. Як тільки ви дізналися про ситуацію секстингу від дитини – підтримайте її, не критикуйте і не засуджуйте. Але після розв'язання проблеми, поясніть всі можливі ризики, подякувавши за довіру. Адже, насправді, дитині часто дуже соромно за такі вчинки. Якщо матеріали стали ширитися на Інтернет-платформах, разом зверніться в службу підтримки соціальних мереж, поговоріть з батьками дитини, яка поширює фото та зверніться до громадської організації Internet Watch Foundation. Це можна зробити через сайт #stop_sexтинг: https://stop-sexting.in.ua/send/!", – відзначає Анастасія Дьякова, Радник з безпеки людини в Інтернеті при Віце-прем'єр-міністрі - Міністрі цифрової трансформації України, засновник освітнього проєкту #stop_sexтинг.

Сексторшен — налагодження довірливих стосунків із дитиною в Інтернеті з метою отримання приватних матеріалів, шантажування та вимагання додаткових матеріалів чи грошей. Грумінг — це побудова в мережі Інтернет дорослим/ групою дорослих осіб довірливих стосунків з дитиною (підлітком) з метою сексуального насильства онлайн чи у реальному житті.

Дуже часто діти не розповідають про випадки шантажу онлайн через страх засмутити дорослих чи створити проблему для родини. Розглядаючи різні випадки суїцидів внаслідок шантажу чи цькування в мережі, майже завжди є відмітка від батьків та друзів, що поведінка дитини нічим не відрізнялась від тої, яка була раніше. Тобто, доволі важко відзначити ті зміни, які відбуваються у житті дитини. Звичайно, якщо не мати довірливі стосунки. В цьому випадку скоріше за все дитина прийде поділитися тими негараздами, які спіткали її онлайн.

Аби налагодити батькам стосунки з дітьми та провести відверту бесіду щодо безпеки в Інтернеті, ви можете долучитися до освітнього проєкту #stop_sexтинг в усіх соціальних мережах та першим дізнаватися про нові інструменти протидії кіберризикам. Також за хештегом #stop_sexтинг_вправи в Інстаграм та Фейсбуці дорослі можуть ознайомитись з вправами та іграми та використовувати їх під час дозвілля, а довідник “Створюємо онлайн-простір разом з дітьми”, який ви знайдете за першим посиланням в Google пошуці – надасть вам всю потрібну інформацію про особливості розвитку дітей та практичні рекомендації щодо безпеки в Інтернеті у контексті розвитку дитини різного віку.

Якщо вже ситуація шантажу та маніпулювань трапилась і ви, на щастя, про це дізнались, то найперше варто підтримати дитину, дати їй відчути вашу турботу та прийняття. Після цього зробити скріншоти доказів, що шантаж відбувся, і з цими матеріалами звернутись до поліції для того, щоб покарати злочинця. Якщо це був хтось зі знайомих вашій родині, тоді варто провести бесіду для визначення причин такої поведінки й захисту вашої дитини.

Пам’ятайте, в будь-якій ситуації онлайн-ризиків варто залишатись на боці дитини і захищати її. Адже це стає основою для подальшого розвитку особистості, впевненості у собі та самоцінності вже зараз.