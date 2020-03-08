Запрещают курить и ходить на футбол. Где и как притесняют женщин

Во многих даже развитых странах до сих пор действуют странные дискриминационные законы в отношении женщин.

Например, в американском штате Флорида незамужней леди, которая в воскресенье решила прыгнуть с парашютом, грозит наказание. Еще хуже обстоят дела в Арканзасе — там мужу до сих пор разрешено бить жену. Главное, чтобы это происходило не чаще одного раза в месяц и только палкой, ширина которой не превышает трех дюймов - приблизительно, как большой палец руки.

В Кливленде — табу на лакированные туфли. Ведь части тела женщины и нижнее белье отразится на гладкой поверхности обуви. Не отстает в сексистких законах и Австралия — в штате Виктория, например, преступлением считается носить розовые шорты после обеда в воскресенье. В другие дни запрет не действует.

Так ли это на самом деле и как нарушают права женщин — читайте в материале OBOZREVATEL.

Оказались большим мифом

Большинство дискриминационных в отношении женщин законов, подборки которых публикуют даже авторитетные ресурсы, являются мифами.

"Многие сайты утверждают, без каких-либо доказательств, что в Австралии существует запрет на розовые шорты после полудня в воскресенье в штате Виктория. Однако в законодательстве нет ничего, что мы могли бы найти – старое или новое – чтобы указать, что это факт. Так что вы можете носить свои ярко-розовые штаны в любое время", – говорит судебный адвокат из Австралии Мишель Макела.

Запрещали появляться в розовых шортах Шафа

В законах Флориды тоже нет упоминаний о запрете прыгать с парашютом в воскресенье незамужним женщинам. В Арканзасе избиение любого из супругов (независимо от частоты, типа или размера орудия) в настоящее время противоречит закону. Сотрудники юридического центра Арканзасского университета в Файетвилле перелистали все библиотечные книги, юрпрактику в судах и кодексы штата, но подтверждения тому, что этот закон вообще когда-нибудь существовал — не нашли.

В штате Кливленд можно смело ходить в лакированных туфлях и вам за это ничего не будет. "Часть необычных законов была скорее религиозной — то что нельзя делать в воскресенье, когда люди ходили в церковь. Другие касались в морали и они действовали в 1700-1800 годах, носили название "голубые законы", и упоминания о чудаковатых по сегодняшним меркам законах, сохранились только в старых книгах", – говорит первый заместитель шерифа округа Лейк штата Огайо Френк Леонбруно.

Он добавляет, что в Пенсильвании женщины не могли подметать грязь под ковриком гостиной. В Кентукки мужчина не мог купить шляпу без присутствия своей жены.

"Многие такие законы были созданы потому, что люди действительно совершали абсурдные поступки и это требовало принятия абсурдных законов. В одном из штатов запрещено заниматься сексом в машине скорой помощи, когда она должна была отреагировать на чрезвычайную ситуацию. То есть, закон был создан как реакция на какую-то ситуацию", – уточнил заместитель шерифа.

Ни в бассейн, ни на стадион

Но вот, например, в Норвегии, где с гендерным равенством вроде все в порядке, женщины не могут не возмущаться, что прямо напротив парламента их страны расположен знаменитый клуб для джентельменов Norske Selskab. Членами клуба могут быть только мужчины.

Но европейским женщинам даже не снились запреты женщин из восточных стран. Так, например, в Иране женщинам до 25 лет запрещено курить кальян. Они не могут курить "шишу" – ароматизированный табак с запахом фруктов, ягод, шоколада. Власти считают что такой запрет принят для укрепления дисциплины.

Также там женщинам не разрешено посещать футбольные матчи. Так неприятная ситуация произошла с женой 27-летнего футболиста Кевина Янсена. Он перешел играть в иранский клуб, и на первый матч поддержать мужа пришла его супруга. Однако в перерыве ее попросили покинуть вип-ложу.

Другие женщины этой страны ходили на матчи, переодевшись в мужскую одежду, и надев бороды и усы. Но два года назад женщин все-таки стали пускать на стадионы.

Иранские женщины на футбольном матче ЛБ

Саудовская Аравия до последнего времени была единственной страной, где женщинам было запрещено водить машину. До 2016 года женщины в этой стране даже не могли передвигаться одни без сопровождения мужа или близкого родственника.

А в Дагестане, например, женщинам запретили посещать самый большой бассейн на Северном Кавказе. Как выяснилось, теперь в самом большом бассейне будут купаться только мужчины. А женщины могут посещать бассейн поменьше. Это сделано для того, чтобы мужчины и женщины могли плавать отдельно, якобы им так удобнее. Прокуратура ничего дискриминационного в действиях владельцев бассейна не нашла.

Сексизм по-украински

Как оказалось, в Украине женщин тоже частенько пытаются дискриминировать. Правда, законов по этому поводу никто не принимает, но поплатиться в суде за свой поступок можно.

Например, в Харькове клиент одной из юрфирм позволял себе сексистские высказывания в адрес сотрудницы: называл ее "маленькой зверюшкой", говорил "целую" и "хочется маленькую зверюшку". Женщина потребовала через суд, чтобы нахалу запретили приближаться к ней на расстояние 100 метров.

В Николаевской области одна из правозащитных организаций углядела слова оскорбления в рекламе недвижимости. “Я твоя соседка, угадай – буду сверху или снизу”, – гласила надпись на размещенных по Николаеву бигбордах.

Украинки

Суд посчитал, что слоган является дискриминацией по половому признаку. "В данном случае информация подана в форме изображения сексуально привлекательного образа женщины, а высказывание намекает на половые отношения между мужчиной и женщиной, то есть имеет сексуальный подтекст", – говорится в решении суда.

А буквально два года назад в Украине отменили указ, запрещающий женщинам работать по 450 специальностям. Теперь украинки могут быть военными, летчиками, пожарными и т.д. Также обещают отменить запрет женщинам работать под землей, т.е. украинки смогут быть шахтерами.

Теперь украинки могут работать везде

Мужчин не берут на работу

Как оказалось, мужчинам тоже достается, например, их тоже не очень хотят видеть на некоторых должностях. Например, в Кривом Роге частное предприятие ищет преподавателя по информатике. Среди критериев: дисциплинированность, организованность, умение быстро учиться, ответственность, любовь к работе с детьми, стрессоустойчивость. “Работа только для женщин”, – пишет работодатель.

Мужчин не хотят брать на работу

Не хотят видеть мужчин в качестве работников и во многих европейских странах. Их просят не беспокоить при трудоустройстве упаковщиками, разнорабочими по сбору шампиньонов, Даже на рыбный и кабельный заводы в Польше ищут исключительно представительниц слабого пола.

Сейчас на кабельный завод в Быдгоще (Куявско-Поморское воеводство) ищут монтеров и сборщиков кабелей. "Условия работы — только женщины", - пишут в вакансиях.

HR-эксперт сайта по поиску возможностей rabota.ua Татьяна Пашкина вспомнила, что мужчин не хотели брать на работу в магазин белья. "Не могли женщины с ними советоваться", – говорит эксперт.

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