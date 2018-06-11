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"Дискриминация" в учебниках: МОН нашло проблему с "соловьиной"

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Экспертный совет Министерства образования Украины рекомендует изъять стих о "мове соловьиной" из школьных учебников из-за дискриминации других языков.

К такому выводу пришла комиссия, которая провела анализ книг для первоклассников на антидискриминационные факты и опубликовала на официальном сайте Минобразования специальные инструктивно-методические материалы.

Так, в МОН рекомендовали не назвать родной язык соловьиным, ведь эта характеристика ассоциируется исключительно с украинским языком и может оскорблять других людей, для которых украинский не является родным.

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"Название темы отсылает к восприятию Украины в политико-географическом контексте (как страны), тогда как вторая строка стихотворения сводит восприятие "нас" исключительно как носителей культурно-этнического признака (то есть людей, для которых украинский язык является родным, "соловьиным"). Однако, на территории Украины проживает немало этнических групп, которые ассоциируют себя с Украиной как страной, но для которых родным является другой язык", - отмечается в рекомендациях.

Также в материалах ведомства особое внимание уделено моментам гендерной дискриминации и выделено такое негативное явление, как этноцентризм, когда все культурные процессы оцениваются "через традиции этнического самосознания".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в МОН защитили инициативу о запрете слова "родители".

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Тема
Реформа образования
Место
Украина
Объекты
образованиешколаМинобразованиядети
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Русский Солдат
Русский Солдат
Ну мова вообще-то не соловьиная. Она всегда называлась свинячьей.
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