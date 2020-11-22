Дискомфорт при ношении маски: врач предложила выход

Если ношение медицинской маски доставляет дискомфорт, можно ограничить посещение общественных мест, чтобы меньше использовать это средство защиты.

Об этом сказала врач-инфекционист, член оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса в Украине Ольга Голубовская. Видео с рекомендациями специалиста опубликовала в Telegram пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"Почему чешется лицо от маски, нужно разбираться отдельно в каждом конкретном случае. Вообще можно дать общую рекомендацию сегодня меньше куда-то выходить, чтобы меньше носить эту маску", – отметила Голубовская.

Врач добавила, что тому, кто жалуется на дискомфорт от ношения маски, она не может порекомендовать "чем-то помазать лицо, чтобы не было зуда", или совсем не носить маску.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее врач рассказал, как пациентам с COVID-19 лечиться дома.