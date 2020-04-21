Из-за пандемии коронавируса, охватившей мир, и через ввведенный для противодействия распространению болезни карантин, жизненное пространство для очень многих украинцев сжалось до размеров их квартиры. Ведь теперь мы дома не просто ночуем, а действительно живем – в полном смысле этого слова.

И новая реальность спровоцировала изменения в представлении об идеальной квартире, а также стимулировала увеличение продаж жилья на первичном рынке. На что сейчас обращают внимание украинцы при выборе жилья и какие критерии могут помочь человеку стать счастливее и легче перенести вынужденную изоляцию? Почему во время карантина приобретение квартиры становится доступнее, как купить новое жилье максимально выгодно и на что обращать внимание при выборе застройщика?

Об интересных тенденциях и практических советах по приобретению собственного дома OBOZREVATEL поговорил с Андреем Савчуком, директором строительной компании Geos.

Андрей Савчук Фото Олега Герасименко

- На любые кризисные явления или чрезвычайные события украинцы реагируют примерно одинаково: кто-то скупает валюту, кто – гречку и туалетную бумагу. А вот рынок недвижимости раньше в кризисные периоды преимущественно несколько проседал. Происходит ли сейчас такое проседание – или наоборот во время пандемии и карантина стало больше людей, которые инвестируют именно в недвижимость?

- Мы все – живые люди, и конечно мы можем поддаваться паническим настроениям. Поэтому я не очень понимаю эти анекдоты про гречку и туалетную бумагу: в кризисных условиях люди просто пытаются хоть как-то защититься. Кто как может. Это абсолютно нормальная реакция.

Что же касается рынка недвижимости – в кризисные времена он имеет свои особенности и исходя из экономической ситуации в стране, и с учетом материального достатка конкретного человека, и благополучия социума в целом.

Мы уже месяц находимся на самоизоляции. И этого времени вполне достаточно, чтобы сделать определенные выводы относительно активности на рынке первичного жилья в условиях карантина и пандемии, охватившей мир.

Первые дни изоляции вызвали у украинцев панику. Она мгновенно отразилась в продажах: мы фиксировали некоторый спад. Однако эта ситуация достаточно быстро видоизменилась: уже через несколько недель спрос на первичную недвижимость начал расти.

- Как объясняете для себя такой рост? Ведь, казалось бы, неизвестность должна была остановить людей от крупных капиталовложений?

- Мы этот рост связываем с двумя ключевыми факторами.

Во-первых, резкий скачок курса доллара вызвал активность тех людей, которые уже давно планировали покупку собственного жилья, но им не хватало денег. Ведь теперь их долларовые сбережения в гривневом эквиваленте значительно возросли. При этом сработал еще и второй фактор: застройщики не меняли стоимость квартир в гривне. А это позволило инвесторам, которые зарабатывают на первичном рынке, приобрести одну или даже несколько квартир в новостройках. И по весьма привлекательной цене.

- То, что вы говорите, звучит как утверждение, что именно такие кризисные периоды являются очень удачным для приобретения квартиры временем. Но это не может быть так...

- Почему же? Именно так оно и есть. Пусть это прозвучит на первый взгляд странно, но если вы хотите получить жилье своей мечты или просто удачно инвестировать свои средства – сейчас лучшее для этого время!

Поясню. В любые кризисные моменты бизнес – весь – переходит на систему оптимизации, чтобы и прибыль сохранить, и расходы снизить. Строительная отрасль не является исключением. Почти все застройщики в кризисные периоды так или иначе переходят с потенциальными покупателями на диалог субъектно-субъектного взаимодействия. Простыми словами, застройщики готовы слушать и слышать своих потенциальных клиентов. И идти до определенной степени им навстречу.

Вот почему я убежден: именно сейчас время покупать квартиру. Ведь именно сейчас вы получите массу преимуществ.

- К примеру?

- Вы получите квартиру, о которой всегда мечтали – причем, по очень привлекательной цене. К тому же, застройщик, скорее всего, предложит вам еще и дополнительные бонусы вроде возможности приобретения паркоместа с серьезной скидкой или дополнительные выгодные возможности по рассрочке оплаты.

- Как повлияли резкие изменения реалий нашей жизни после перехода большинства украинцев в режим самоизоляции на выбор жилья?

- Реалии сегодняшнего изменили сознание людей. Ни мы, ни мир уже не будет таким, как прежде. А изменения в поведении, безусловно, вызывают перемены в приоритетах. То, что было неважным ранее – стало жизненно необходимым.

И на том, какую квартиру украинцы сейчас считают квартирой мечты – это тоже отразилось.

- Какие критерии при выборе квартиры сейчас выходят на первый план – и почему?

Первое и основное – метраж. Еще совсем недавно никто особо не обращал внимания на количество балконов, вид из окна, не ставил жестких требований к минимальной площади комнат – люди стремились уменьшить коммунальные расходы, поэтому выбирали небольшие квартиры. Основная часть жизни проходила снаружи. Где-то там мы ходили в рестораны, занимались спортом, устраивали свидания...

Сейчас все кардинально изменилось. Поскольку в своей квартире мы вынуждены разместить все свое жизненное пространство. И во время карантина люди, которые не имеют открытых балконов, почувствовали себя изолированными. Те, кто годами занимался спортом – столкнулись с отсутствием места для занятий...

Сегодня каждый метр получил особое значение. Потому потребности изменились.

Второй важный аспект – хорошая звукоизоляция. Сейчас этот показатель особенно важен. Ведь мы все время в условиях карантина проводим дома. Поэтому, покупая новую квартиру, точно не хотим слушать надоевшие по прежнему месту жительства громкую музыку, соседа с перфоратором, детские упражнения на фортепиано и так далее.

Третьим важным фактором является количество комнат. Их должно быть больше.

В частности, супруги в последнее время все чаще обращаются с запросом на раздельные спальни. И речь не о том, что в семье какие-то проблемы. Речь – исключительно о естественной потребности человека в собственной зоне комфорта. Ведь каждому из нас нужно найти время и место для себя. Смотреть, что хочешь, читать, заниматься спортом – и не мешать при этом любимому человеку. Ведь сейчас люди не встречаются вечером, как раньше – а проводят вместе 24 часа в сутки, 7 дней в неделю! Это – серьезное испытание даже для очень крепких пар.

Еще один критерий, который приобрел особую важность – просторная кухня и наличие помещения, где можно обустроить кабинет. Ведь сейчас все максимально перешло в режим онлайн. И после карантина для очень большого количества людей удаленная работа останется актуальной. Поэтому важно иметь свой рабочий уголок, где никто не будет мешать и где можно максимально продуктивно работать, не смешивая личную и профессиональную жизнь.

- Подытожим: так какая она – квартира мечты в карантинные времена – глазами клиентов вашей компании?

- Каждый второй запрос на покупку квартиры, который мы получаем, сопровождается новыми дополнительными требованиями. Потенциальный инвестор понял, что жилье должно приносить удовольствие – то запросы расширились.

Наши инвесторы ставят следующие требования: комнаты должны быть площадью не по 12 кв м, а от 18 кв м; в квартире обязательно должна быть большая кухня-гостиная; планирование должно предусматривать возможность обустроить кабинет. Обязательно в квартире должен быть балкон или лоджия. А в идеале – открытая терраса. Ведь в нынешних условиях терраса – это и возможность для "прогулки" на свежем воздухе, и место для романтических ужинов или встречи рассветов, на ней можно заниматься спортом, работать, устроить оранжерею, читать, отдыхать...

Кстати, еще одним важным критерием является вид из окна. Люди не хотят видеть из своих окон стену соседнего дома. Они предпочитают квартиры с видом на урбанистический пейзаж или на парковую зону.

Во время карантина к нам чаще также начали обращаться люди, которые хотят увеличить площадь инвестирования. То есть те, кто покупал 2-комнатную квартиру – хотят 3 комнаты. Владельцы 4-комнатных квартир хотят террасу и так далее.

- Почему так важно иметь уголок, где можно уединиться? Существуют ли какие-то рекомендации по количеству квадратных метров, на которых человек будет чувствовать себя комфортно и чем грозит нарушение этих рекомендаций?

- Базовая потребность человека - это безопасность. И одной из составляющих этого фактора является собственная квартира или собственная комната. Человек – это социальная личность. Но при постоянном контакте с другими людьми даже самые большие экстраверты нуждаются в определенном времени на восстановление своих ресурсов для дальнейшего существования. И зона личного пространства для этого – крайне важна. Ведь именно уединившись, человек способен набраться новых сил, переоценить жизненные приоритеты, просто подумать. И для таких моментов особенно важно иметь свой уголок.

Четких психологических норм и рекомендаций по "комфортному" метражу в психологии не существует. Для каждого человека он свой. Кому-то достаточно небольшой комнатки. Кому – мало целого дома. Это все очень индивидуально. Но свое пространство должно быть у каждого.

- Исходя из новых тенденций, что предлагает своим клиентам ваша компания? По планировках? По наличию террас/больших кухонь/отдельных детских т.д.?

- Почти в каждом нашем жилом комплексе есть квартиры с террасами и большими лоджиями. Например, в ЖК "CARDINAL" в центре Печерска есть большие лоджии по 12 метров, с них открывается потрясающий вид на центральную часть Киева.

При этом мы стараемся все наши дома проектировать так, чтобы с лоджий квартир было видно Днепр и заповедную зону – даже в жилых комплексах комфорт-класса, как, например, ЖК "Orange City".

Рядом с ЖК "Кардинал" расположен еще один наш ЖК - "AlterEgo". Доступные квартиры с шикарными террасами, с которых видно Олимпийский стадион и Печерск. Еще есть возможность приобрести здесь квартиры от 3 комнат и более – от 107 кв м.

А наш новый ЖК "CENTRAL" в городе Запорожье - это не только максимально удобные и комфортные планировки, наличие инфраструктуры и закрытая территория. Этот жилой комплекс еще и расположен в прекрасном месте. А из его окон открывается фантастическая панорама на Днепр и остров Хортица.

- Предлагаете сейчас какие-то особые акции лояльности/скидки/бонусы для покупателей?

- Безусловно. Например, сейчас мы достраиваем ЖК "AuRoom", расположенный в историческом и деловом центре города – с прекрасными функциональными планировками, видовыми квартирами, видом на Ботанический сад и историческую часть Киева. Для покупателей мы предлагаем возможность приобрести здесь квартиру в рассрочку по очень выгодному курсу – 24 грн за доллар - и с первым взносом от 50%.

Введена в эксплуатацию первая очередь ЖК "Family & Friends" на улице Новополевая в Киеве. Из окон квартир площадью от 55 до 130 кв м здесь открываются виды на Соломенку и Соломенский парк. В комплексе, кстати, есть и шикарные двухуровневые квартиры с панорамными окнами. Здесь предлагаем клиентам рассрочку с 30% первоначального взноса. А квартиры со второй очереди вообще можно приобрести сейчас мегавыгодно: первоначальный взнос составляет всего 5%, выплачивать можно до 50 месяцев!

Рядом с Соломенским парком расположен ЖК "Адамант". Благодаря удачному размещению, уже с 10 этажа владельцы квартир в этом жилом комплексе имеют возможность любоваться видами города. А удобные планировки двухуровневых квартир открывают панорамные виды на Соломенский парк.

Для тех, кто любит природу, покой и размеренность, интересным вариантом может стать ЖК "Melody park" в Пролесках Бориспольского района: невысокая застройка, уютные квартиры в окружении хвойного леса. Это тихий и спокойный комплекс европейского уровня с невысотной застройкой. Вторая очередь строительства уже вышла на финишную прямую. Возможна рассрочка до 12 месяцев с 30% первым взносом.

Словом, у нас есть что предложить даже самому взыскательному клиенту.

- Насколько вообще реально приобрести квартиру во время карантина – дистанционно? На что бы вы советовали обращать внимание, чтобы выбрать выгодное предложение и вложить деньги без риска?

- Вполне реально – и при этом можно еще и получить дополнительные скидки или бонусы.

Что же касается надежности – выбирайте проверенного застройщика. Наша компания уже четвёртый год подряд признана надежным застройщиком. Поэтому наши клиенты вообще не переживают за свои деньги и свои квартиры.

- Имеете ли собственные прогнозы, к каким тенденциям уже сейчас стоит готовиться застройщикам?

- Думаю, застройщик обязан больше учитывать индивидуальные показатели при строительстве жилья. Каждая квартира должна быть хотя бы с небольшим балконом или лоджией. Все большим спросом будут пользоваться квартиры с террасами.

Я пока прогнозирую тенденцию ко все более частому выбора квартир с высокими потолками. Особое внимание надо уделять хорошей шумоизоляции.

Еще важнее становится инфраструктура: в условиях карантина люди хотят иметь рядом хотя бы магазин и аптеку.

Ну и сохранится запрос на увеличение квадратуры жилых комнат и возможность проектирования свободных зон.

Думаю, эти новые тенденции сохранятся надолго.