Скандал с директором гимназии в Харькове, унизившей вдову погибшего штурмана, получил продолжение

Директора харьковской гимназии "Освіта" отстранили от работы после отказа принимать маленькую дочь погибшего во время авиакатастрофы Ан-26 штурмана Алексея Остапенко.

В учебном заведении назначена служебная проверка, сообщил на брифинге 1 октября и.о. министра образования Сергей Шкарлет.

В свою очередь глава Харьковской области Алексей Кучер заявил, что в данной ситуации слова директора гимназии были неэтичны. "В семьях погибших сейчас все изменилось. И тут мы получаем такую реакцию руководства школы", – сказал он.

Погибший пилот с дочкой Лизой. Facebook Алексея Остапенко

"Даже если переполнен класс, отказывать ребенку таким образом – аморально", – подчеркнул и.о. министра.

В администрации Харьковского городского совета нам сказали, что вопрос с обучением девочки сейчас решен. Что касается гимназии, то там создана комиссия из представителей областного и городского департаментов образования, которая занимается выяснением обстоятельств.

Напомним, вдова погибшего штурмана Елена вместе с дочкой после трагедии переезжают из Чугуева в Харьков. У второклассницы встал вопрос со школой.

Мама отправилась в гимназию № 178 "Освіта", которая находится на расстоянии одной остановки от дома, где они будут жить. Представилась, пояснила, что она вдова погибшего пилота. Однако директор Татьяна Кучеренко приняла вдову, мягко говоря, неприветливо.

Алексей с маленькой дочкой. Facebook Алексея Остапенко

"Но директор сразу заявила, что мы пришли сюда посреди учебного года. И даже если бы она хотела нас принять, то у нее нет лишней парты и стула для дочки. Ну, можно посадить ее к кому-нибудь на колени в углу класса. Она так это и сказала! Добавила, что в законе об образовании не написано, что она обязана принимать детей военных или бойцов АТО", – с болью говорит вдова.

Это очень задело Елену. После такого разговора она обратилась в департамент образования района, где ей предоставили список школ, в которых есть возможность принять ее дочь. Лена выбрала школу №102.

"Нас встретил директор, сказали, чтобы мы приходили, парта и стул для нас найдутся", – говорит OBOZREVATEL Лена. Также она подтвердила, что ей уже звонили из департамента образования города и расспрашивали об инциденте.

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