Труба плодит уголовные производства против Порошенко, чтобы выслужиться перед Зеленским – судья

Директор Государственного бюро расследований (ГБР) Роман Труба массово заводит уголовные дела против пятого президента Петра Порошенко, чтобы выслужиться перед действующим главой государства Владимиром Зеленским.

Об этом заявила в Facebook судья Октябрьского районного суда Полтавы Лариса Гольник, пишет "Гордон". "Сегодня на пороге зала судебных заседаний меня перехватил посланник от директора Государственного бюро расследований. Показал "ксиву", подчеркнул, что выполняет задание самого (директора бюро) Романа Трубы. Сказал, что аналитики ГБР отмониторили ситуацию с моим иском к президенту Украины (признание противоправным бездействия в связи с несоблюдением 30-дневного срока издания указа о назначении судьей бессрочно). Предложил написать заявление о преступлении бывшего президента. Большего абсурда трудно и ожидать", – написала Гольник.

Лариса Гольник Facebook Ларисы Гольник

Она добавила, что отказалась писать такое заявление, и отметила, что если в ГБР видят признаки преступления, то должны внести данные в Единый государственный реестр расследований самостоятельно.

"Кажется, у Александра Леменова (юрист, эксперт в области антикоррупционной политики. – "Гордон") читала, что Труба пытается выслужиться перед новым президентом и поэтому плодит уголовные производства против Порошенко. Вероятно, среди них есть и небезосновательные. Но зачем прибегать к полной бессмыслице, продиктованной исключительно шкурными интересами отдельно взятого руководителя правоохранительного органа, наделенного огромными полномочиями?" – заявила судья.

Гольник подчеркнула, что территориальные управления ГБР "охотятся за мелочью", а со средним звеном своих потенциальных "клиентов" вполне нормально сосуществуют.

"Качество следствия не всегда на уровне. Бывает, что начинают дела и не завершают – сбрасывают на прокуроров, которые являются процессуальными руководителями. Поэтому полностью согласна с мнением экспертов: без частичного перезапуска ГБР не обойтись. В любом случае, тенденции очень нездоровые", – написала Гольник.

Леменов у себя в Facebook написал, что ему удалось установить, кто именно и по чьему указанию приходил к судье.

"Так вот, согласно данным из моих источников, по прямому указанию из Киева исполняющая обязанности директора территориального управления в Полтаве Светлана Савченко послала "в гости" к Гольник следователя Дениса Шингарева. Савченко – бывшая сотрудница ГФС и судья в административном суде. Говорят, это креатура экс-таможенника Александра Моргуна, который постоянно "тусовался" у Романа Трубы. Возможно, госпожа Савченко не знает, что методы работы Гольник несколько отличаются от того, как работает налоговая или "обычные административные суды", – заявил Леменов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ГБР открыло уголовное производство на председателя Одесского областного совета Анатолия Урбанского по фактам присвоения средств госбюджета на сумму свыше 500 миллионов гривен.

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