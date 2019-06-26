ГлавнаяНовости
МоваЯзык
БлогиМир

/Новости политики

Труба плодит уголовные производства против Порошенко, чтобы выслужиться перед Зеленским – судья

3.3тЧитать материал на украинском

Директор Государственного бюро расследований (ГБР) Роман Труба массово заводит уголовные дела против пятого президента Петра Порошенко, чтобы выслужиться перед действующим главой государства Владимиром Зеленским.

Об этом заявила в Facebook судья Октябрьского районного суда Полтавы Лариса Гольник, пишет "Гордон". "Сегодня на пороге зала судебных заседаний меня перехватил посланник от директора Государственного бюро расследований. Показал "ксиву", подчеркнул, что выполняет задание самого (директора бюро) Романа Трубы. Сказал, что аналитики ГБР отмониторили ситуацию с моим иском к президенту Украины (признание противоправным бездействия в связи с несоблюдением 30-дневного срока издания указа о назначении судьей бессрочно). Предложил написать заявление о преступлении бывшего президента. Большего абсурда трудно и ожидать", – написала Гольник.

Лариса Гольник

Лариса Гольник

Facebook Ларисы Гольник

Она добавила, что отказалась писать такое заявление, и отметила, что если в ГБР видят признаки преступления, то должны внести данные в Единый государственный реестр расследований самостоятельно.

"Кажется, у Александра Леменова (юрист, эксперт в области антикоррупционной политики. – "Гордон") читала, что Труба пытается выслужиться перед новым президентом и поэтому плодит уголовные производства против Порошенко. Вероятно, среди них есть и небезосновательные. Но зачем прибегать к полной бессмыслице, продиктованной исключительно шкурными интересами отдельно взятого руководителя правоохранительного органа, наделенного огромными полномочиями?" – заявила судья.

Гольник подчеркнула, что территориальные управления ГБР "охотятся за мелочью", а со средним звеном своих потенциальных "клиентов" вполне нормально сосуществуют.

"Качество следствия не всегда на уровне. Бывает, что начинают дела и не завершают – сбрасывают на прокуроров, которые являются процессуальными руководителями. Поэтому полностью согласна с мнением экспертов: без частичного перезапуска ГБР не обойтись. В любом случае, тенденции очень нездоровые", – написала Гольник.

Новости
"Это преступление": замглавы ГБР рассказала о произволе Трубы

Леменов у себя в Facebook написал, что ему удалось установить, кто именно и по чьему указанию приходил к судье.

"Так вот, согласно данным из моих источников, по прямому указанию из Киева исполняющая обязанности директора территориального управления в Полтаве Светлана Савченко послала "в гости" к Гольник следователя Дениса Шингарева. Савченко – бывшая сотрудница ГФС и судья в административном суде. Говорят, это креатура экс-таможенника Александра Моргуна, который постоянно "тусовался" у Романа Трубы. Возможно, госпожа Савченко не знает, что методы работы Гольник несколько отличаются от того, как работает налоговая или "обычные административные суды", – заявил Леменов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ГБР открыло уголовное производство на председателя Одесского областного совета Анатолия Урбанского по фактам присвоения средств госбюджета на сумму свыше 500 миллионов гривен.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Персона
Роман Труба
Тег
Государственное Бюро Расследований
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
27
3
Смешно
2
Интересно
11
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
леня зе
леня зе
А ШАРИЙ: Юрий Бирюков, фигурировавший в деле о продаже с помощью его ресурсов жриц любви за границу и внезапно, после того, как стал волонтером, сумевший отдать миллионные долги, сегодня скучает. У него обыски. Разжиревший, вальяжный, без проблем посылающий тех, кто не нравится, любимчик Пети, считающий, что папик будет вечным президентом. Он, по информации правоохранителей, воровал на армии. Как неудобно получилось. Они умирали - он крал. Они возвращались инвалидами - он набивал брюхо. При этом называл "врагами" все, кто критиковал власть. Так и говорил - "враги". Но что интересно - никто из тех, кто "сражался с властью Порошенко" эти пять лет палец о палец не ударил, чтобы Бирюков сел. Сегодня опять хотят в Раду, ибо "знают, как надо". Знают, как надо - те, кого называли антиукраинскими и преследовали, те, кого в Раде не было эти пять лет. И не только знают, но и делают. У Порошенко уже визжат, орут о политрепрессиях. Будет больше, не сорвите голос.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1
леня зе
леня зе
а шо шоколадный неприкасаемый?вор должен сидеть в тюрьме(если докажут).и куриную )i(опу надо привлечь за начало войны.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
2

Блоги / мнения

ads pixel