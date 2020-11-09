Дипломаты ЕС и США поздравили украинцев с Днем письменности и языка стихами и назвали любимые слова. Видео

Иностранные дипломаты оригинально поздравили украинский народ с Днем письменности и языка, который отмечается 9 ноября.

Одни из них присоединились к написанию диктанта, другие назвали любимые украинские слова, а некоторые зачитали стихотворение (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Так, сотрудники посольства США в Украине в поздравительном видеообращении поделились словами, звучание которых им нравится на украинском языке.

Например, один из дипломатов не мог определиться между такими, как "відповідальність", "прозорість", "вареники". А его коллеги уверенно заявляли, что это – "полуниця", "вдячність", "блакитний".

Подобное видео опубликовала в Twitter и команда представительства Европейского Союза в Украине. В нем дипломаты прочитали отрывок из стихотворения украинской поэтессы Лины Костенко "Життя іде і все без коректур...".

Со своей стороны посольство Великобритании в Украине в этот день присоединилось к написанию Радиодиктанта национального единства.

"В День украинской письменности и языка британские и местные сотрудники решили проверить свои знания украинского языка на письме", – отметили дипломаты в Twitter-сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 ноября в Украине провели Юбилейный ХХ Радиодиктант национального единства, посвященный Дню украинской письменности и языка. Текст сочинения написал известный писатель и издатель Иван Малкович.