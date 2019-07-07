ГлавнаяНовости
МоваЯзык
ГлавнаяБлоги

/Общество

"Диплом – не главное": украинцам объяснили, как устроиться на работу

1.1тЧитать материал на украинском

Большинство украинских работодателей не смотрят на наличие диплома о высшем образовании.

"Высшее образование сейчас – абсолютно не гарантия трудоустройства. Работодатели смотрят в первую очередь на навыки. Да, диплом играет определенную роль. Но далеко не главную", – рассказала в эфире ObozTV эксперт по трудоустройству Юлия Дрожжина.

По данным Дрожжиной, требование о наличии высшего образования содержится примерно в трети всех вакансий. Но и это – больше пожелание, а не обязательный критерий.

"Если перед работодателем предстает соискатель, который отвечает всем остальным критериям и сможет аргументировать, почему он не получил высшее образование – например, это был осознанный выбор и человек решил сразу приобретать практические навыки – то отсутствие высшего образования не станет проблемой", – отметила она.

"Ценность формального высшего образования отходит на второй план", – подчеркнула эксперт.

Новости
"Айтишники позавидуют": украинцам назвали профессии с европейскими зарплатами

При этом работодатели положительно относятся к дополнительным курсам и повышению квалификации.

"Если человек оканчивает курсы – это характеризует его как проактивного, стремящегося к знаниям. По нашим опросам, 98% работодателей обращают внимание, что человек получает дополнительные знания вне классического высшего образования", – сообщила Дрожжина.

Новости
Как образование влияет на престиж будущей работы

Также эксперт посоветовала соискателям делать упор на социальную интеграцию в компанию.

"Сейчас работодатели очень ценят определенный набор социальных скиллов. Иногда работодатель охотнее рассмотрит того соискателя, который соответствует идеологии и ценностям компании. И даже если у человека нет технических или узкоспециализированных навыков – отдаст ему предпочтение", – пояснила она.

"Если вы хотите работать в конкретной компании, поинтересуйтесь, какая у нее идеология, какие ценности. И если они отвечают вашим – напишите об этом в резюме, обратите на это внимание", – поделилась Дрожжина.

Соискателям советуют делать упор на социальные скиллы

Соискателям советуют делать упор на социальные скиллы

42hire.com

Ранее OBOZREVATEL писал о самых высокооплачиваемых вакансиях в Украине по итогам мая 2019 года. Помимо профессиональных компетенций (hard skills), у работодателей востребованы следующие скиллы: навыки тайм-менеджмента, управление эмоциями, работа в команде, способность к саморазвитию, способность решать конфликтные ситуации, коммуникационные навыки.

Информационное шоу "Студия Обозреватель" смотрите ежедневно по будням в 10:00 на ObozTV.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Образование в Украине" на OBOZREVATEL.

Темы
Образование в УкраинеПрямая трансляцияЭфиры Oboz TV
Персона
Юлия Дрожжина
Место
Украина
Теги
трудоустройствоработаобразование
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Serov Oleg
Serov Oleg
весь мир знает цену укродиплома,вернее полное отсутствие какой-либо цены...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
CARGO 100
CARGO 100
Да и большинство не украинских работодателей не смотрят на наличие диплома о высшем образовании украинца.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Блоги / мнения

ads pixel