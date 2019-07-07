"Диплом – не главное": украинцам объяснили, как устроиться на работу

Большинство украинских работодателей не смотрят на наличие диплома о высшем образовании.
"Высшее образование сейчас – абсолютно не гарантия трудоустройства. Работодатели смотрят в первую очередь на навыки. Да, диплом играет определенную роль. Но далеко не главную", – рассказала в эфире ObozTV эксперт по трудоустройству Юлия Дрожжина.
По данным Дрожжиной, требование о наличии высшего образования содержится примерно в трети всех вакансий. Но и это – больше пожелание, а не обязательный критерий.
"Если перед работодателем предстает соискатель, который отвечает всем остальным критериям и сможет аргументировать, почему он не получил высшее образование – например, это был осознанный выбор и человек решил сразу приобретать практические навыки – то отсутствие высшего образования не станет проблемой", – отметила она.
"Ценность формального высшего образования отходит на второй план", – подчеркнула эксперт.
При этом работодатели положительно относятся к дополнительным курсам и повышению квалификации.
"Если человек оканчивает курсы – это характеризует его как проактивного, стремящегося к знаниям. По нашим опросам, 98% работодателей обращают внимание, что человек получает дополнительные знания вне классического высшего образования", – сообщила Дрожжина.
Также эксперт посоветовала соискателям делать упор на социальную интеграцию в компанию.
"Сейчас работодатели очень ценят определенный набор социальных скиллов. Иногда работодатель охотнее рассмотрит того соискателя, который соответствует идеологии и ценностям компании. И даже если у человека нет технических или узкоспециализированных навыков – отдаст ему предпочтение", – пояснила она.
"Если вы хотите работать в конкретной компании, поинтересуйтесь, какая у нее идеология, какие ценности. И если они отвечают вашим – напишите об этом в резюме, обратите на это внимание", – поделилась Дрожжина.
Соискателям советуют делать упор на социальные скиллы
42hire.com
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