Дилер реальности: громкий роман-предсказание вышел на украинском

Шпионский триллер и бестселлер, который побил рекорды продаж в других странах, уже переведен на восемь языков и завоевал аудиторию в более 150 тысяч читателей всего за год, вышел на украинском языке и стал лидером предпродаж в издательстве "Фабула".

Главный герой футуристического романа – одаренный корпоративный шпион, который становится мессией первой цифровой религии в мире. На пути к мировому господству он распространяет цифровые наркотики и проводит порнографический эксперимент над миллионами людей.

Таким эпатажный способом и через трогательную историю любви болгарский писатель Николас Димитров предлагает читателям задуматься, где в цифровом обществе проходит граница между дозволенным и запрещенным, выдумкой и реальностью.

Первый релиз романа вызвал широкий резонанс в СМИ из-за идеи создания единой цифровой религии и получения людьми вечной жизни в виде цифровых сущностей. На волну комментариев от медиа также отреагировали представители православной церкви славянских стран, что способствовало "демонизации романа".

"Основные мировые религии превратились в крупные корпорации. Церковники захватили монополию на веру, однако человек сегодня не нуждается в посредниках, чтобы стать ближе к Богу", – отстаивает свое мнение Николас Димитров.

Главной особенностью русскоязычного издания стала новая концовка романа, которую Николас Димитров создал, чтобы приблизить читателя к главным героям, завершая события в любимом городе Киеве, где уже проживает несколько лет.

В следующем году мир увидит англоязычная версия романа в одном из крупнейших издательств мира, а также, возможно, скорая его экранизация от продюсеров Mortal Combat и Paramount Pictures.

Читать роман можно по ссылке.

Facebook: https://www.facebook.com/ DealerOfRealitiesru

Instagram: https://www.instagram.com/ dealer_of_realities /? Hl = ru

Краткая аннотация романа "Дилер реальности"

В недалеком будущем не осталось запретов. Потребление достигло предела, мораль вышла из моды, религии превратились в фастфуд. Человечество погрязло в играх, разврате и наркотиках. А у элиты появился новый вид развлечений – Персональные Реальности, в которых можно воплотить любую самую позорную и преступное фантазию. Новый технокульт, творение таинственной медиакорпорации, обещает каждому бесконечные удовольствия и вечную жизнь в синтезированной персональной реальности.

Корпоративный шпион Золтан Варго получает задание проникнуть в недра корпорации, создает эти реальности, чтобы выяснить суть зловещего проекту, но сам оказывается втянутым в дьявольскую игру. Порнографический эксперимент над миллионами людей и запуск первой цифровой религии в мире разрушают все его планы, и Золтан открывает для себя одну потрясающую истину ...

Об авторе:

Николас Димитров родился и вырос в Болгарии. До 12 лет жил в детском доме. Встреча с Иоанном Павлом II и Джорджем Соросом изменила судьбу 16-летнего юноши, к тому времени уже ученика гимназии древних языков и в Софии. Дальнейшее образование автор получил в университетах Брюсселя, Вашингтона и Буэнос-Айреса. В 22 года он начал работать в ООН, а в 24 стал самым молодым представителем Всемирного банка в Македонии. Но эксцентричный характер экспериментатора подталкивает его завершить успешную карьеру в финансовом секторе.

Неординарное мышление, знание одиннадцати языков, талант предпринимателя, неутомимая жажда изменить мир к лучшему сделали Николаса одним из лидеров движения борьбы со СПИДом в Восточной Европе. Яркий представитель течения New Age, путешественник по местам силы, он одинаково комфортно чувствует себя в горах Тибета и на фестивале Burning Man.