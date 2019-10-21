Главная Новости
21 октября • обновлено в 12:41
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Блоги - Общество

Богдан Буткевич
Богдан Буткевич
Журналіст Все статьи автора

Дикунську систему заслужених й народних артистів слід відмінити

537 Читать материал на украинском

Вся ця гидотна історія з кварталом та хорором імені Верьовки черговий раз актуалізує питання не тільки про масові культурні смаки українців (точніше, їх відсутність).

Але й питання про існування в Україні дикого рудименту совку - всіх цих незліченних національних, державних, заслужених хорів, театрів, вокально-інструментальних та танцювальних ансамблів тощо. Всієї цієї жахливої системи заслужених та народних артистів, які є прямим продовженням радянського номенклатурного табеля про ранги. Згідно якого кожен артист чи колектив, чи культурна установа є бійцями ідеологічного фронту, і, завдяки системі звань, отримує за вірність лінії партії відповідну кількість благ.

Власне, я дуже здивований, чому таку велику кількість людей здивувала поведінка хору імені верьовки. Все логічно - рудимент совку, який утримується, в основному, за бюджетні гроші, обслужив владу. Ну, правда, обслужив вже у зовсім дикунській формі, яка більше пасувала б якомусь хору імені алєксандрова в рашці.

Але, за великим рахунком, між хором імені алєксандрова і імені верьовки в основі немає ніякої різниці. Й той, й той - совкова херня, утримувана за державні бабки для використання у державній пропаганді. Й те, що у нас просто не настільки дикунські форми цієї пропаганди плюс ця пропаганда ніколи не використовувалася так ефективно як запорєбріком - то це проблема нашої держави, не більше.

Новости
Хор Верьовки тепер виступає на подпєвках у Кварталу

А так - все логічно. Й волати щось про "совість заслуженого колективу" - це приблизно те саме, що апелювати до беркутівця, який п*здить когось на вулиці чи до податківця, який щімить ФОПа. Можна, звичайно, але абсолютно тупо. Бо беркутівець, й податківець, й хоророверьовкінець є породженням державної машини, й її обслуговують. Точніше, владу, яка на даний момент її очолює. Звичайно, в даному випадку, повторюся, здивувала форма цього обслуговування - в Україні все ж у таких колективів прийнято обслуговувати шефа напряму, а не через підігрування його блазням. Але все тече, все міняється.

Тому, пане Володимире Бородянський, який мав сміливість вибачитися за верьовкінців - чи не здається вам, що зараз настав чудовий момент для знищення цієї жахливої й прогнилої системи народно-заслуженого лайна? Що нарешті держава має скинути з себе підтримку херні, яка ні естетично, ні фактично не заслуговує на жодну копійку державної ж підтримки? Що звання національного мають право мати буквально кілька колективів, театрів чи установ - а решта мають самі заробляти на себе й доводити право на існування? Що нарешті можна відмінити дикунську систему заслужених й народних артистів? Кожного разу, коли чую ці звання, так і уявляю як замість Греммі вручають звання "заслуженого артиста Каліфорнійщини". Реально, пане міністре, поки є привід, хайп, ваша позиція та голоси вашої фракції в парламенті - зробіть добру справу й знищіть нарешті систему хорора імені верьовки в державному масштабі.

Вітчизна вас не забуде, угу.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Богдан Буткевич Богдан Буткевич
Персона
Владимир Бородянский
Место
Украина
Теги
95 Квартал скандалы
Источник
Источник: Facebook Богдана Буткевича
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
4
Интересно
2
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel