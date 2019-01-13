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Аркадий Бабченко
Аркадий Бабченко
ЖурналистВсе статьи автора

Диктатура в Украине возможна только в одном случае

4.1т

Поправьте меня, если я не прав, но словосочетание "украинская диктатура" - бредовое примерно в той же степени, в какой бредово словосочетание "Исламское королевство Израиль". Израиль может стать исламским королевством только в одном случае - в случае его завоевания арабскими соседями. То же самое и с Украиной. Диктатура в Украине возможна только в одном случае - в случае её поглощения Россией. И - только российская диктатура. Или поддерживаемая Россией диктатура. Как уже бывало не раз. Во всех остальных случаях... Россия - это вечное рабство. Вечный государственный монстр. Украина - вечная вольница. Вечное Гуляй поле. В котором невероятно сильное гражданское общество. Вот просто уникальное.

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А чем вам не нравится Порошенко?

Я еще нигде в мире не встречал такого. И исторически слабое государство. И когда я от придавленных монстром государственного монолита очень немногих оставшихся живых российских друзей слышу про опасность такого же монстра в Украине - это вызывает только смех. Построить государственную диктатуру в Украине нельзя. Имперские лекала здесь не применимы. По крайней мере, сейчас. Наша задача сейчас - построить хотя бы просто работающие государственные институты. Без Допы с коксом за колонной. И чтобы не передрались все со всеми. Вместо бунгало из глины и палок сделать нормальный устойчиво работающий механизм. Пока есть время. Пока есть шанс. Пока эти, с диктатурой, опять не пришли с севера. А вот когда построим - можно будет гипотетически порассуждать и про опасность диктатуры.

Новости
Хорошо, что у Украины такие союзники, а не "братья"

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Автор
Аркадий БабченкоАркадий Бабченко
Темы
Российско-украинский конфликтРеформы в Украине
Место
Украина
Тег
Новости России
Источник
Источник:Facebook Аркадий Бабченко
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Комментарии на сайте не модерированы
Кирилівський Сашко
Кирилівський Сашко
Аркадий! Выражение: "Вечная вольница" романтичное, но не полно отражает состояние украинской души. В русском языке (правильно: в российском койне) есть более точные слова: "Вечный бардак!"; "На двух украинцев - три гетмана", "Среди трёх украинцев обязательно окажется один предатель - русскомирец". Кстати, просьбы денег отвергаются украинским менталитетом - это воспринимается, как жалкое попрошайничество. Денег обычно не дают, обращаться с такими просьбами к украинцам бессмысленно.
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Suxodrotti Kutakos
Suxodrotti Kutakos
да все возможно,почитание пана в крови,а бунты и прочее,то это данность всей территории Российской империи,ставший верховным надшишковником ,стремится плдмять по себя земли.холопов и стать неебатся начальником,и если начинающий типа пидрыемэць ,сразу сидел за одним столом.то с увеличением кеша на счетах ,очень быстро становится заносчивым и начинает гнать такой дешевый понт,что вызывает не преодолимое желание садануть швайкой в бочину..отгораживается всюду где возможно и превращается в индюка пл сути..
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
"словосочетание "украинская диктатура" - бредовое примерно в той же степени, в какой бредово словосочетание "Исламское королевство Израиль"." Это точно. Самое четкое определение-это "украинский хаос, бардак, безвластие" К сожалению, конца этому не видно.
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