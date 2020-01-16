Диктаторские законы 16 января: как Украину пытались превратить в Россию

Шесть лет назад, 16 января 2014 года, провластное большинство в Верховной Раде проголосовало за "диктаторские законы" – пакет законопроектов, по большей части направленных против Революции Достоинства.

OBOZREVATEL собрал всю информацию о том, как режим Януковича на две недели легализовал в Украине тоталитаризм, едва не превратив страну в аналог Российской Федерации.

Законы 16 января: в чем суть

Принятие "законов 16 января" было ответом режима Януковича на массовые протесты Евромайдана. В то время провластные политики уже всерьез опасались, что Революция Достоинства закончится поражением Семьи Януковича и пытались таким образом склонить чашу весов в свою сторону.

Всего 16 января, в так называемом "драконовском пакете" было принято пять основных "законов о диктатуре". Самыми скандальными запретами были:

Ограничение движения групп автомобилей

За движение по дороге колонной больше пяти машин без согласования с милицией, если это привело к созданию препятствий для дорожного движения, наказывали штрафом до 850 гривен или лишением прав на срок от одного до двух лет.

Такие наклейки появились на многих украинских автомобилях уже на следующий день

Фактически эта норма была принята с единственной целью: лишить возможности действовать Автомайдан, который оказывал существенную помощь участникам Революции Достоинства.

Ограничения для СМИ

Было введено наказание за осуществление деятельности информационного агентства без государственной регистрации, "после прекращения его деятельности или с уклонением от перерегистрации". За такую деятельность предполагался штраф до 17 000 гривен с конфискацией "изготовленной продукции и средств изготовления".

"Диктаторские законы" были одной из самых страшных угроз для свободы слова в истории Украины

С помощью этого правила власть надеялась пресечь деятельность оппозиционных сайтов, газет и телеканалов.

Арест за организацию митингов

Нарушение "установленного законом порядка" организации проведения собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций должны были наказывать штрафом до 3400 гривен или арестом на срок до десяти суток. При этом, раньше за подобное нарушение предусматривался лишь штраф до 425 грн.

Евромайдан оказался под законодательным запретом

Главной целью этой законодательной нормы были руководители Революции Достоинства: командиры сотен Самообороны Майдана, главы медпунктов и т.д.

За шлем – в тюрьму

За участие в митингах в шлеме или маске, ношение на массовых акциях каких-либо маскировочных средств или использование одежды, похожей на форму правоохранителей (в том числе камуфляжа) предусматривался штраф свыше 4000 гривен или арест на 15 суток.

После запрета шлемов протестующие нашли выход

На эту попытку лишить протестующих индивидуальных средств защиты Евромайдан отреагировал с юмором – на следующий день люди вышли на митинг надев на головы кастрюли и дуршлаги.

Арест за палатки

За установленную "без разрешения властей" палатку или другие малые архитектурные формы был предусмотрен штраф в 5000 гривен или арест на 15 суток.

В палатках Евромайдана не только отдыхали - там находились медпункты, часовня и центры связи

Благодаря этой норме "Беркут" получал возможность не только сносить палатки на Майдане Незалежности, но и арестовывать любого, кто находился в них, называя его "владельцем палатки".

Арест за помощь протестующим

Штраф более 10 000 гривен или арест на десять суток – таким становилось наказание за помощь "не разрешенным протестам", например, предоставление помещения, автомобиля и т.д.

Именно на Евромайдане зародилось современное волонтерское движение Украины

Эта норма должна была на корню пресечь волонтерское движение, которое активно помогало участникам Евромайдана.

В тюрьму за неуважение к суду

За "проявление неуважения к суду" вводился штраф до 5100 гривен или арест на срок до 15 суток. Кроме того, за это нарушение разрешалось наказывать без составления административного протокола и без права обжалования.

"Неуважением к суду" могли назвать что угодно

Проявлением неуважения судья фактически смог счесть любые слова или действия гражданина.

Роскомнадзор в Украине

Была создана и узаконена процедура ограничения доступа к интернет-ресурсам, которые якобы нарушают законодательство.

Любой сайт мог быть заблокирован по желанию власти

"Нарушение" определялось решением экспертной комиссии. Власть получала возможность брать пример с Ирана и блокировать на территории Украины любые сайты и социальные сети, например Twitter, с помощью которого координировались участники Революции Достоинства.

Наказание за экстремизм

За изготовление и распространение экстремистских материалов в СМИ или интернете был введен штраф в размере до 14 000 гривен. Альтернативным наказанием было тюремное заключение на срок до трех лет.

За такой рисунок можно было получить тюремный срок

Благодаря этой норме милиция получала возможность арестовать даже за карикатуру на Януковича, опубликованную в Интернете.

Кроме вышеперечисленных законодательных норм, "диктаторские законы" вводили еще ряд запретов и ограничений, а также усиливали существующие наказания. Например, за участие в групповом гражданском протесте грозило уже два года тюремного заключения, SIM-карту можно было купить только при предъявлении паспорта, беспилотные дроны следовало официально регистрировать, опасно упрощалась процедура лишения депутатов неприкосновенности. Был усложнен доступ к информации о материальном положении политиков и судей, а также их семей и родственников, для того чтобы усложнить антикоррупционные журналистские расследования.

Также были приняты два идеологических закона, которые де-юре приравнивали дивизию "Галичина", а также ОУН и УПА к "пособникам фашистов" и ставили их вне закона.

Как принимали "диктаторские законы"

Пакет "законов 16 января" был принят с вопиющим нарушением регламента Верховной Рады. В частности, за эти законы голосовали поднятием рук.

Позднее глава счетной комиссии Владимир Олейник сам подтвердил, что не считал количество поднятых рук. Несмотря на незаконность голосования, спикер Рады Владимир Рыбак тем же вечером подписал весь пакет законов. Тем самым он также нарушил ряд пунктов парламентского регламента.

Отмена законов 16 января

Исходя из официальной позиции Министерства юстиции Украины, "диктаторские законы" прекратили свое действие со 2 февраля 2014 года. Таким образом, диктатура режима Януковича была едва ли не безграничной на протяжении двух недель.

Влияние законов 16 января

Многие международные эксперты, журналисты и политики назвали принятие "законов 16 января" актом политических репрессий. Оппозиция режиму Януковича открыто заявила, что принятие этих законов является государственным переворотом и путчем.

Вскоре после принятия "законов о диктатуре" протесты в Киеве ожесточились и радикализировались. После окончания Революции Достоинства многие называли "законы 16 января" катализатором Евромайдана.

Некоторые эксперты озвучивали версию, согласно которой без "законов 16 января", протесты в Киеве бы постепенно утихли, однако Виктор Янукович и его приспешники, пытаясь победить протестующих сами спровоцировали их на дальнейшее противостояние.

Ранее OBOZREVATEL публиковал полную хронику начала Революции Достоинства. Именно эти десять дней 2013 года изменили современный мир.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!