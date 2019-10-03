"Найдут 4,5 млн полицейских?" "Айдаровец" предупредил о "майдане" из-за капитуляции

Марш защитников Украины, который прошел в Киеве на День Независимости 24 августа, был своеобразным "смотром сил" ветеранов войны на Донбассе.

Об этом рассказал в эфире ObozTV экс-доброволец "Айдара", украинский ученый-биолог и эксперт Института международного центра демократии Евгений Дикий. По его мнению, участники боевых действий могут выйти на акцию протеста, если власти допустят "слив" Украины.

Говоря о вероятности протестов с участием бывших бойцов, Дикий предположил два сценария.

"Если бы сейчас часть людей вышла просто потому, что им Зеленский не нравится, то нашлась бы другая часть, которая тоже вышла и сказала – а он законно избранный президент", – отметил он.

"Но, насколько мне известны настроения, никто не планирует выходить просто потому, что "не нравится". Все понимают, что он законно избранный президент. Его легитимность сейчас никто не ставит под сомнение", – уточнил ветеран АТО.

По словам Дикого, совсем другой сценарий может разыграться в случае предательства национальных интересов Украины.

"Если вдруг будет слив страны, будет де-факто капитуляция перед Россией, замаскированная под мир – то это уже другое дело. Такого мандата ему (президенту. – Ред.), когда избирали, не давали", – предупредил он.

В таком случае, допустил Дикий, найдется очень мало людей, готовых выступить "в защиту" власти.

"Даже среди тех, кто сейчас в погонах и по статусу обязан защищать. Даже они еще 10 раз подумают…. А что касается тех, кто свое отвоевал и теперь просто граждане – тут будет однозначно", – отметил он.

По его наблюдениям, новое руководство страны с опаской относится к воевавшим на Донбассе: "С одной стороны, наши защитники – герои, а с другой, что ветераны – это что-то страшное".

"Власти просто всех нас – а нас около 370 тысяч – видят, как того парня на мосту (имеется в виду Алексей Белько, заявивший о минировании моста Метро в Киеве. – Ред.)", – предположил экс-командир роты "Айдара".

Он напомнил, что на нейтрализацию Белько МВД задействовало около 300 полицейских.

"А теперь возьмем даже не 370 тысяч, а хотя бы тех 15 тысяч, которые шли по форме с наградами на Марше защитников… И умножаем на 300. Получаем 4,5 млн полицейских, которые нужны, чтобы сдержать весь этот "коллективный ПТСР", если он выльется в какие-то протестные формы", – подсчитал Дикий.

Марш защитников Украины 24 августа Facebook / Группа "Марш захисників України"

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 сентября в Киеве мужчина с оружием устроил стрельбу на мосту Метро и заявил о его минировании. Движение на мосту было перекрыто, ЧП вызвало транспортный коллапс. Преступника удалось задержать спустя несколько часов.

"Минером" оказался 42-летний выходец из Крыма, бывший боец АТО Алексей Белько. Позже глава МВД Арсен Аваков заступился за военного, предложив взять его на поруки.

Глава Службы внешней разведки Украины в 2005-2010 гг., генерал армии Николай Маломуж в эфире ObozTV не исключил, что поступок Белько может "вдохновить" других потенциальных "террористов" и радикалов в Украине.

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