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"Дикари, живую разрывают!" Сеть потрясли зверские развлечения на Волыни: видео 18+

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Пользователей сети потрясли зверские развлечения жителей села Забороль на Волыни, которые принимали участие в необычном конкурсе в честь празднования Дня общины.

Условием конкурса было споймать поросенка, которого победитель сможет забрать себе. Несколько видео было опубликовано местным жителем Дмитрием Корецким в Facebook.

В роликах можно увидеть, как волыняне буквально раздирают поросят ради победы.

Скриншот

Скриншот

Facebook Дмитро Васильович Корецький

Сперва животных вынесли на площадку, и с помощью пинков гнали к некой черте. Однако после попытки поросят убежать, на них набросились люди.

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На Волыни заказали стриптизера на День села: опубликовано видео

В видео, которое можно посмотреть здесь, слышны душераздирающие визги животных (Facebook ограничил просмотр видео, так как оно "может содержать проявления жестокости и сцены насилия").

Скриншот

Скриншот

Facebook Дмитро Васильович Корецький

Скриншот

Скриншот

Facebook Дмитро Васильович Корецький

Скриншот

Скриншот

Facebook Дмитро Васильович Корецький

Скриншот

Скриншот

Facebook Дмитро Васильович Корецький

Скриншот

Скриншот

Facebook Дмитро Васильович Корецький

Отметим, что в комментарии ИА "Волынские Новости" председатель Заборолевской ОТГ Валерий Боярский отметил, что конкурс проводят не впервые, прошедшие годы все происходило спокойно. По его словам, поросята не пострадали.

"Поросята не пострадали: живы-здоровы, аппетит хороший. Они сейчас в частных руках, у людей, которые победили в конкурсе. А если говорить о гуманности, то через некоторое время на этих поросят ждет такая же судьба, как всех свиней, это жизнь", – резюмировал Боярский.

Инцидент вызвал возмущение пользователей сети

Скриншот

Скриншот

Facebook Дмитро Васильович Корецький

Скриншот

Скриншот

Facebook Дмитро Васильович Корецький

Скриншот

Скриншот

Facebook Дмитро Васильович Корецький

Скриншот

Скриншот

Facebook Дмитро Васильович Корецький

Дошло даже до жалоб в полицию. Как сообщил СМИ луцкий режиссер Александр Стеренчук, он написал заявление в полицию из-за жестокого обращения с животными.

"В полиции приняли мое заявление, которое я написал на участников конкурса и организаторов за жестокое обращение с животными", – пояснил Стеренчук.

Заявление в полицию Александра Стеренчука

Заявление в полицию Александра Стеренчука

volynnews.com

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стриптиз ко Дню села на Волыни принял грустный поворот. После ажиотажа в СМИ местные власти решили, что подобный концерт будет неуместным.

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Место
Украина
Тег
скандалы
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Комментарии на сайте не модерированы
Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
И в чем проблема? Поймали Кацaпа - никто же не сомневается, шо Кацaпы свиньи - он и верещит! Кацaп - это одичалое животное! А там таких любят! Резать!
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