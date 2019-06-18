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"Дикари и рагули": на Ривненщине пассажиры устроили массовую бойню из-за мест в маршрутке. Видеофакт

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В Ривненской области пассажиры маршрутки устроили массовую драку из-за переполненного автобуса.

Об этом в Facebook сообщает "Типове Рівне". Потасовка случилась между пассажирами рейсового автобуса Ривне-Березно.

"Драка в маршрутке Ривне – Березно из-за того, что пьяный мужчина с женщиной и детьми не пускал пассажиров в маршрутку, аргументируя это тем, что в маршрутке много людей", – говорится в сообщении.

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На видео видно, что мужчины начали выяснять отношения кулаками, а женщины - били друг друга сумками.

Разнимать дерущихся пришлось водителю. После он всех разместил всех в маршрутке и довез до пункта назначения.

Видео разошлось по соцсетям, где пользователи были шокированы таким поведением, называя пассажиров "дикарями" и "рагулями".

"Дикари и рагули": на Ривненщине пассажиры устроили массовую бойню из-за мест в маршрутке. Видеофакт

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в Тернополе маршрутка насмерть сбила пенсионерку.

Ранее в Боярке Киевской области 4 июня столкнулись две маршрутки с пассажирами и легковая Skoda с прицепом. Пострадало 26 человек, трое в реанимации.

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Место
УкраинаРивне
Теги
Дракаводитель автобусамаршрутка
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Макарский Александр
Макарский Александр
Ровно-цеевропа
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Putin Serjio
Putin Serjio
Европейцы, других слов нет
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Putin Serjio
Putin Serjio
И гора мусора на заднем плане)
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