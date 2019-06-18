"Дикари и рагули": на Ривненщине пассажиры устроили массовую бойню из-за мест в маршрутке. Видеофакт

В Ривненской области пассажиры маршрутки устроили массовую драку из-за переполненного автобуса.

Об этом в Facebook сообщает "Типове Рівне". Потасовка случилась между пассажирами рейсового автобуса Ривне-Березно.

"Драка в маршрутке Ривне – Березно из-за того, что пьяный мужчина с женщиной и детьми не пускал пассажиров в маршрутку, аргументируя это тем, что в маршрутке много людей", – говорится в сообщении.

На видео видно, что мужчины начали выяснять отношения кулаками, а женщины - били друг друга сумками.

Разнимать дерущихся пришлось водителю. После он всех разместил всех в маршрутке и довез до пункта назначения.

Видео разошлось по соцсетям, где пользователи были шокированы таким поведением, называя пассажиров "дикарями" и "рагулями".

Скриншот

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