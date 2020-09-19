С приложением "Дій вдома" возникли проблемы: украинцы пожаловались на массовый сбой

Приложение для самоизоляции "Дій вдома" знакомо очень многим украинцам и иностранцам, приезжающим в нашу страну, – в нем зарегистрировались более 4 тысяч пользователей. Однако вместе с числом скачиваний растет количество недовольных разработкой Министерства цифровой трансформации. Основные жалобы – отсутствие уведомлений, фото, которое не загружается с первого раза, неправильное определение геолокации и, как следствие, несправедливые обвинения в нарушении режима самоизоляции.

Что не так с приложением "Дій вдома" и как его будут усовершенствовать – читайте в материале OBOZREVATEL.

Ксения установила "Дій вдома" после поездки в Черногорию. За несколько дней до этого изучила нюансы и подводные камни приложения, а после посадки в аэропорту скачала его.

“На паспортном контроле достаточно оказалось показать иконку приложения на экране. С таким же успехом можно было предъявить скриншот с чужого экрана или удалить "Дій вдома" сразу после прохождения границы. К тому же, как оказалось, пограничники не берут никакие личные данные. Видимо, надеются на сознательность", – удивляется украинка.

Приложение "Дій вдома" разработано Минцифры.

В течение суток Ксения закупила продукты, сделала тест на коронавирус и отправилась на самоизоляцию. В приложение зашла спустя 23 часа: "Всего несколько простых шагов, селфи в различных ракурсах, – и ты на самоизоляции. За сутки пользования ни единого уведомления не было. Аналогичная ситуация у двоих моих попутчиков. Только зря таскали телефоны, поглядывая, не прилетело ли уведомление".

Ксения вспоминает рассказы знакомых: у одних результаты теста на коронавирус сразу отображались в приложении, другим же приходилось дозваниваться в службу здоровья несколько дней. Пользовательница уточняет: ей так и не поступило ни одного звонка.

"С таким же успехом можно специально купить сим-карту, зарегистрировать на нее приложение, показать на границе и деактивировать. И все, ищи ветра в поле", – добавила девушка.

Украинцы в аэропорту должны установить приложение "Дій вдома".

Белоруске Алине довелось познакомиться с разработкой Министерства цифровой трансформации в конце июля – девушка пересекала границу Беларуси и Украины. До установки "Дій вдома" пришлось пройти еще и квест по поиску украинской сим-карты в Беларуси.

"Много читала на форумах об ошибках приложения, самая распространенная – сообщение о том, что геолокация определена как неправильная и режим самоизоляции нарушен. Установила и активировала приложение через код в смс-ке до приезда на границу –оказалось, не зря. На границе нужно было предъявить экран, который появляется после ввода кода из смс-ки", – рассказала девушка OBOZREVATEL.

Алина вспоминает: у нее все было нормально, а вот у попутчиков – нет. Кто-то установил приложение, но приехал на границу без украинской сим-карты, кто-то не смог активировать "Дій вдома", кто-то ехал с кнопочным телефоном, на который новшество Минцифры и вовсе не скачать. Из-за этого автобус задержали на несколько часов – многие опоздали на самолеты и автобусы. Приехав в Киев, Алина сразу отправилась сдавать тест на коронавирус и оказалась на месте самоизоляции лишь через несколько часов.

"К этому моменту мои результаты были уже известны и загружены в приложение. Когда я зашла в приложение и уведомила его о том, что я дома, мне пришло сообщение, что срок моей самоизоляции завершен. Кстати, ни до, ни после прихода результатов мне не звонили из службы здоровья", – добавила Алина.

Впрочем, пользователи приложения и сами не безгрешны. В интернете есть материалы и видеоролики о том, как можно обвести "Дій вдома" вокруг пальца. Даже в Google Play на странице разработки OBOZREVATEL нашел совет: "Показали на границе, желательно не со своим номером, вышли – сразу удалили и забыли".

Начальник департамента по вопросам взаимодействия и связей с общественностью Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко в комментарии OBOZREVATEL уточняет: приложение нужно показать при пересечении границы обязательно активированным, просто иконка на экране не подойдет.

"Теперь его можно установить и на номера зарубежных операторов, а не только украинских, как было раньше. Если у человека устаревшая модель телефона или операционная система гаджета не поддерживает приложение, он отправляется на 14-дневную самоизоляцию, соблюдение которой контролируется сотрудниками служб здоровья и полицией", – акцентирует внимание Демченко.

В интернете появился слух, что на границах оборудованы пункты, где для установки "Дій вдома" можно купить современный телефон по завышенной в несколько раз цене. Андрей Демченко опровергает.

"Пограничники не занимаются торговлей мобильными устройствами. Были случаи, что людям родственники подвозили к границе современные гаджеты и сим-карты, однако Госпогранслужба не имеет к этому отношения", – рассказал пограничник.

В Министерстве цифровой трансформации корреспонденту OBOZREVATEL рассказали: многие люди сами, осознанно или нет, обманывают "Дій вдома".

"Иногда человек, сам того не зная, подключает VPN, что влияет на определение местоположения. Приложение не может правильно распознать адрес и сигнализирует о том, что он находится не по своему месту самоизоляции. Кто-то пытается сфотографировать свое собственное фото или запечатлеть себя в кадре с несколькими людьми – Face ID не может распознать лицо и сравнить с фото, сделанным в первый день самоизоляции. А бывали и такие случаи: пользователь идет в магазин, ему приходит уведомление о необходимости сделать фото, и он пытается сфотографироваться в магазине", – приводят примеры в Минцифры.

При негативном результате ПЦР-теста самоизоляция прекращается.

В госструктуре предупреждают – думать о том, что если у человека установлено приложение, то его никто не проверит, ошибочно. Пропустив хотя бы одно уведомление с просьбой сделать фото, можно попасть в поле зрения полиции, а это чревато проблемами.

Если же вы добросовестно выполняете условия самоизоляции, но есть проблемы с работой приложения, можно обратиться в службу поддержки в мессенджерах. Все случаи обрабатываются и рассматриваются индивидуально, отмечают в ведомстве. И есть масса объективных причин, почему "Дій вдома" выдает ошибку: от включенного без ведома пользователя VPN до плохого интернета.

В разговоре с корреспондентом OBOZREVATEL Минцифры анонсирует: пользователи "Дій вдома" скоро смогут познакомиться с обновлениями.

"Среди них – англоязычная версия приложения, что облегчит функционал для приезжающих в страну иностранцев, не говорящих по-украински. Уже действует возможность зарегистрировать "Дій вдома" на зарубежные сим-карты. Также на экране появится кнопка для выхода из приложения. А еще иностранцы смогут обратиться за помощью в службу поддержки на английском языке", – резюмируют в ведомстве.