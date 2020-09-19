Диетолог назвала продукты, которые замедляют старение и рост раковых клеток

Потребление с пищей продуктов, богатых антиоксидантами, может замедлить процесс старения, снизить окислительный стресс в организме.

Богат ли тот или иной продукт антиоксидантами, можно определить, разрезав его, чтобы подвергнуть воздействию воздуха, а затем посмотреть, что произойдет, сообщила диетолог Татьяна Фиалкова на своей странице в Facebook.

"Если он становится коричневым – он окисляется. Например, два наиболее популярных фрукта, яблоки и бананы, быстро приобретают коричневый цвет, а значит в них не так много антиоксидантов. Что произойдет, если разрезать манго? Ничего, потому что оно богато антиоксидантами. Как вы можете не допустить, чтобы ваш фруктовый салат приобрел коричневый цвет? Добавьте лимонного сока, который содержит антиоксидантный витамин С. Антиоксиданты способны препятствовать окислению пищи – и то же самое они могут делать внутри организма!" – отметила медик.

Во время еще одного исследования 34 сорта распространённых овощей использовали в пробирке против восьми типов человеческих раковых клеток: рака молочной железы, мозга, почек, легких, поджелудочной, желудка и простаты.

"Интересными оказались результаты в плане клеток рака молочной железы: шесть овощей снизили рост раковых клеток молочной железы почти на 50% (апельсины, сладкий перец, огурцы, красный салатный цикорий, острый красный перец, свекла и батат), а пять из них приостановили рост раковых клеток полностью! Это такие овощи: цветная капуста, проростки брюссельской капусты, зелёный лук, лук-порей, чеснок", – добавила диетолог.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, российский диетолог Наталья Пугачева назвала овощи, которые помогут быстро похудеть. Врач рассказала, что за счет клетчатки эти продукты наполняют желудок и вызывают чувство сытости.