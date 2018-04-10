Ну вот боольшой у меня вопрос по поводу мяса!

Мы вообще нация мясоедов. Если нет на праздничном столе нескольких мясных блюд, значит "праздник не удался".

Вот скажите мне, "диетическая" курочка из супермаркета как может вырасти за 1,5 мес.? Когда в норме этот процесс должен произойти за 5 месяцев. А потому что куча стероидных гормонов стимулирует рост и набор веса. И в основном это женские гормоны. И получается, что у мужской части нашего населения - переизбыток женских гормонов со всеми вытекающими последствиями... Вопрос: и почему среди подрастающего поколения так много женоподобных мальчиков, здесь не уместен.

А ещё эта самая курочка буквально напичкана антибиотиками, чтобы не болела.

Конечно, это относится не только к курице, но и ко всем животным, выращенным в закрытых помещениях и с интенсивным откормом. Вот и получается, что вместо полезного мяса, мы едим СЛОЖНЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ ПРОДУКТ!!!

Поэтому, если у вас есть возможность покупать мясо у частных фермеров или у наших бабушек, то это намного лучше, чем от птицефабрик. Конечно, велика вероятность, что корм везде одинаков, но есть вероятность и того, что на выгулах и пастбищах животные получают нормальную пищу.

А вообще, я считаю, что польза животного белка сильно преувеличена. В старину, не так часто мясо было на столе как у нас, и поздоровее наши предки были.

Согласитесь?