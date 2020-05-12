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12 мая • обновлено в 12:02
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Диаспора призвала власть прекратить преследование Порошенко, Федины и Вятровича

1.3т
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Зарубежные украинцы призвали власти прекратить политическое преследование Порошенко, Федины и Вятровича, а также других активистов и волонтеров. Они обратились к президенту Украины Владимира Зеленского по поводу попытки уничтожения демократии в Украине и преднамеренной дискредитации патриотов Майдана и волонтеров. Соответствующее обращение на своей странице в Facebook опубликовала одна из подписантов, Любовь Покотило.

"Мы обеспокоены тем, что в Украину вернулись бывшие сотрудники правительства Януковича, которые фабрикуют дела с нарушением законов и Конституции Украины", - говорится в обращении.

Украинцы за рубежом, в частности, призывают прекратить преследование народного депутата Софии Федины, волонтера Маруси Зверобой, врача Юлии Кузьменко, музыканта Андрея Антоненко, военной медсестры Яны Дугарь, народных депутатов Татьяны Чорновил, Владимира Вятровича и Андрея Парубия, генерала Дмитрия Марченко, адмирала Игоря Воронченко и украинских моряков, майора Романа Ковалева, студента Ивана Хоменко, народного депутата Гео Лероса и активиста Сергея Стерненко.

"Просим немедленно прекратить давление и преследование пятого президента Украины Петра Порошенко и остановить фабрикование дел против него в правоохранительных органах. Все, кто был причастен к тем позорным действиям, должны понести наказание по закону Украины. Мы не можем допустить, чтобы работа пятого президента и его вклад в Украине, как то создание действенной Армии, остановка врага на Востоке Украины, санкции против врага - России, Ассоциация с ЕС, Томос, безвиз, формирование международной коалиции и другие, были обесценены", - говорится в обращении.

Возмущены представители диаспоры и ухудшением ситуации со свободой слова.

"Нас беспокоит также, что на проукраинских телевизионных каналах идут обыски и фабрикуются дела. Идет открытое наступление на свободу слова и демократию в Украине, которую мы строили в последние годы с трудом. В то же время пророссийские каналы часто транслируют фейковые новости российской версии действительности", - отмечают украинцы за рубежом.

Диаспора призвала власть прекратить преследование Порошенко, Федины и Вятровича
Диаспора призвала власть прекратить преследование Порошенко, Федины и Вятровича
Диаспора призвала власть прекратить преследование Порошенко, Федины и Вятровича
Диаспора призвала власть прекратить преследование Порошенко, Федины и Вятровича

"Демократия, свобода слова, украинский язык, уважение и почет Героям Украины должны и впредь развиваться и поддерживаться для развития украинской государственности", - говорится в обращении.

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Тема
Политический блог
Персоны
Петр Порошенко Сергей Стерненко София Федина Владимир Вятрович Юлия Кузьменко Андрей Антоненко (Riffmaster)
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Shlomo Shtern
Shlomo Shtern
Пригревшиеся за поребриком диаспоры истерично заголосили против "преследований" известных на весь мир оп,арыша, п,ердыны, пи,деровича и стервенко-убийцы.
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Про "остановку" врага, томас и письвись вообще ржака. Эти потомки бaндеровцев на голубом глазу заявляют, что если ты активизд и волонтэр, то можешь yбивать безнаказанно! Шеремета yбили волонтэры!
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Филимонов Игорь
Филимонов Игорь
Для наших коллаборантов у власти призывы украинской диаспоры ничего не значат.Для них главное - угодить путину.Поэтому гонения на патриотов будут продолжаться до нового Майдана.
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Филимонов Игорь, Блин, слов нет в их адрес... Ладно они там нищие и как евреи не могут в свою родину бабло пихать и умения нет быть лобби по всему свету для Украины, но хотя бы на экскурсию приехать на свою историческую родину и оставить здесь туристами пару штук баксов можно? Ах нет, пусть тогда сидят за океаном и целуют портреты Пороха и Вятровича во все места.
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Филимонов Игорь, Пусть диаспора вначале покажет свою любовь к Украине, а не живёт преданиями начала 20-го века.
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