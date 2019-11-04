"Диагноз Украине": Зверобой рассказала о последствиях видео о Зеленском

Волонтер и участница войны на Донбассе Маруся Зверобой пожаловалась на уголовное преследование людей, несогласных с политикой президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом она рассказала в эфире ObozTV, комментируя свой видеоролик с обещаниями, что Зеленского на Донбассе "кто-нибудь подорвет".

На вопрос, понимала ли она последствия своих высказываний, Зверобой заявила: "Каких высказываний? Предупреждений, что может с человеком случиться, если он будет хамить военнослужащим? А какие последствия могут быть, я стесняюсь спросить, в государстве, где есть демократия? Или нету?"

Волонтер назвала реакцию власти на скандал "диагнозом" Украине.

"Последствия в стране есть после нашего стрима. Потому что, оказывается, мы будем затыкать рты несогласным с "зеленой политикой", будем уголовные дела заводить на тех, кто не согласен с президентом. А на тех, кто на российском телевидении топит Украину и рассказывает, что украинский язык разъединяет украинский народ... "Человечек отделается выговором, пожалуй"... Я не считаю это справедливым. Это диагноз нашей стране", – заявила она.

Как сообщал OBOZREVATEL:

26 октября президент Украины Владимир Зеленский посетил Золотое Луганской области и вступил в перепалку с добровольцем, ветераном полка "Азов" Денисом Янтарем.

На вопрос по поводу акций "Нет капитуляции" Зеленский попросил бойца "не переводить стрелки", а также заявил, что он "президент этой страны", а "не лох". Полное видео разговора можно посмотреть здесь.

Скандал в Золотом вызвал широкий резонанс в Украине. Народный депутат из фракции "Европейская солидарность" София Федина и волонтер Маруся Зверобой записали видео, в котором раскритиковали поведение президента, обвинили его в сдаче интересов Украины и отметили, что Зеленский "не бессмертный", а на передовой "может случайно взорваться граната".

Из-за высказываний Федины и Зверобой были заведены уголовные производства с формулировкой "призывы к убийству человека и свержению государственной власти".

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