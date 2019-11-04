Главная Новости
4 ноября • обновлено в 20:23
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

"Диагноз Украине": Зверобой рассказала о последствиях видео о Зеленском

1.7т Читать материал на украинском

Волонтер и участница войны на Донбассе Маруся Зверобой пожаловалась на уголовное преследование людей, несогласных с политикой президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом она рассказала в эфире ObozTV, комментируя свой видеоролик с обещаниями, что Зеленского на Донбассе "кто-нибудь подорвет".

На вопрос, понимала ли она последствия своих высказываний, Зверобой заявила: "Каких высказываний? Предупреждений, что может с человеком случиться, если он будет хамить военнослужащим? А какие последствия могут быть, я стесняюсь спросить, в государстве, где есть демократия? Или нету?"

Новости
"Ждет судьба Гандзюк!" Депутат от "ЕС" заявила об угрозах после скандала с Зеленским

Волонтер назвала реакцию власти на скандал "диагнозом" Украине.

"Последствия в стране есть после нашего стрима. Потому что, оказывается, мы будем затыкать рты несогласным с "зеленой политикой", будем уголовные дела заводить на тех, кто не согласен с президентом. А на тех, кто на российском телевидении топит Украину и рассказывает, что украинский язык разъединяет украинский народ... "Человечек отделается выговором, пожалуй"... Я не считаю это справедливым. Это диагноз нашей стране", – заявила она.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 26 октября президент Украины Владимир Зеленский посетил Золотое Луганской области и вступил в перепалку с добровольцем, ветераном полка "Азов" Денисом Янтарем.

  • На вопрос по поводу акций "Нет капитуляции" Зеленский попросил бойца "не переводить стрелки", а также заявил, что он "президент этой страны", а "не лох". Полное видео разговора можно посмотреть здесь.

  • Скандал в Золотом вызвал широкий резонанс в Украине. Народный депутат из фракции "Европейская солидарность" София Федина и волонтер Маруся Зверобой записали видео, в котором раскритиковали поведение президента, обвинили его в сдаче интересов Украины и отметили, что Зеленский "не бессмертный", а на передовой "может случайно взорваться граната".

  • Из-за высказываний Федины и Зверобой были заведены уголовные производства с формулировкой "призывы к убийству человека и свержению государственной власти".

Программу "Острый вопрос" смотрите каждый понедельник и четверг в 17:30 на ObozTV.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Прямая трансляция" на OBOZREVATEL.

Темы
Прямая трансляция Эфиры Oboz TV Новости ObozTV Война на Донбассе
Персоны
Маруся Зверобой София Федина Владимир Зеленский
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
1
Смешно
6
Интересно
4
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel