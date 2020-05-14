Дезинфекция авто от коронавируса: как и чем правильно обработать

Автомобиль может быть потенциальным носителем коронавируса. Так, без уборки в салоне COVID-19 может прожить там до трех дней.

Как уберечь машину от опасной инфекции и чем правильно дезинфицировать, рассказывает OBOZREVATEL.

Как защитить автомобиль от попадания коронавируса

Коронавирус может попасть в салон машины двумя способами: с инфицированным человеком, который дыханием и кашлем распространяет аэрозоль с зараженными микрокаплями, или через поверхности предметов или руки здоровых людей.

Как предотвратить попадание коронавируса в авто ren.tv

Первый канал проникновения COVID-19 можно ограничить, если все, кто находится в авто, наденут маски или, лучше, респираторы (маска не дает вирусу от зараженного человека попасть в воздух, а респиратор защищает здорового человека от инфицирования через воздух).

Второй путь проникновения коронавируса в салон перекрыть сложнее. Для этого нужно, чтобы инфекция, попавшая на поверхности машины, не стала источником заражения водителя и пассажиров. Поэтому салон нужно регулярно дезинфицировать.

Дезинфекция от коронавируса: как обеззаразить авто

Регулярная дезинфекция автомобиля снижает шансы заразиться коронавирусом и при этом не требует много времени, полагает экс-глава Министерства здравоохранения Украины Уляна Супрун.

Чтобы обеззаразить салон авто, для начала нужно разбрызгать антисептик или аэрозоль по салону. При этом спрей следует распылить на все поверхности, к которым прикасаются руками.

Дезинфекция машины от коронавируса anews.com

Так, дезинфицировать нужно руль, панель передач, бардачок, сиденья и подлокотники.

После нужно выйти из машины и подождать 5-7 минут, чтобы средство попало на все поверхности и высохло. Затем следует проветрить машину от запаха аэрозоля.

После обработки аэрозолем салон нужно тщательно протереть тряпкой или плотной салфеткой, смоченными спиртом. Затем нужно еще раз проветрить авто, так как запах спирта не менее стойкий.

Также полезно возить с собой антисептик или спиртосодержащей аэрозоль – для дезинфекции мест в авто, к которым прикасались другие люди.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Минздрав рассказал, можно ли дезинфицировать авто "холодным туманом".