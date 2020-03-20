Как в Украине мошенники зарабатывают на коронавирусе: раскрыты самые опасные схемы

Карантин и коронавирус внесли свои коррективы не только в жизнь украинцев, а и в "работу" преступников — идя на дело, грабители используют медицинские маски. Под видом сотрудников пенсионного фонда они ходят по домам, а также продают доверчивым украинцам вместо респираторов кустарные подделки. В деле и псевдо-волонтеры.

О новых схемах, которые выдумывают аферисты — в материале OBOZREVATEL.

Карантин в "Пенсионном фонде"

Киевлян предупредили о мошенниках, которые, воспользовавшись карантином, могут под видом сотрудников Пенсионного фонда, обмануть пожилых людей.

"Мошенники очень быстро подстраиваются под обстоятельства. Под карантин они придумали развод для пенсионеров", – пишет киевский психолог Людмила Ускова.

Ее 90-летней маме позвонила на стационарный телефон "заведующая Пенсионного фонда". "Она сообщила, что сейчас срочно всем нужно поменять старое пенсионное удостоверение на электронное. Ходить никуда не нужно, а придут две сотрудницы, заберут старое удостоверение, и через 5 дней принесут новое. Кроме этого, все деньги, которые есть у пенсионера дома, нужно срочно, именно сегодня, положить на карточку. Сегодня, потому что потом будет уже поздно", – дала инструкции пожилой женщине "заведующая".

Полиция не захотела принимать заявление napensii.ua

Людмила добавляет, что "чиновница" объяснила — дозвониться ей очень трудно, поэтому нужно будет сделать все, что скажут ее подчиненные.

"Хорошо, что у моей мамы хватило ума позвонить мне. А сколько пенсионеров, которые не додумаются, что это развод? Что ещё важно – все данные о пенсионере у них есть. Известен адрес и количество денег. Приходят, им открывают дверь, удар по голове и деньги в кармане. А можно и без этого обойтись, ведь доверчивый пенсионер и сам готов отдать эти деньги. Не открывают дверь? Взлом решает все проблемы", – предупредила Ускова.

OBOZREVATEL Людмила Владимировна уточнила, что мама живет в Деснянском районе столицы. А полицейские отказались принимать от нее заявление.

"Сегодня мама им опять звонила, и сначала они пообещали, что группа к ней приедет. Но потом связались и сказали, что у них слишком много вызовов. И им сейчас не до нас", – уточнила нам киевлянка.

Дезинфекторы и волонтеры

В Тернопольской области уже появилось сразу несколько мошеннических схем. В первом случае, под видом волонтеров аферисты обходят одиноких пенсионеров и предлагают помощь в покупке продуктов.

"Звонят в двери одиноким жителям, обещают сходить в аптеку за лекарствами или в магазин. Просят выставить за двери сумку, список необходимого и деньги. Мол, через время все принесут. Но на самом деле так не происходит, они забирают деньги и уже больше не возвращаются", – говорит начальник полиции Тернопольской области Сергей Крета.

На Тернопольщине под видом дезинфекторов ходят мошенники

Доверчивый дедушка в одном из районов области так отдал благотворителю 300 грн. По словам Креты, еще одна схема, которая появилась в области — это воры, которые проникают в жилье доверчивых жертв под видом сотрудников эпидемиологической службы.

"Они одевают костюмы, белые халаты, на лица маски и предлагают провести дезинфекцию в доме или квартире. А людей просят подождать за дверью. После визитов этих в кавычках эпидемиологов, у людей пропадают ценные вещи и деньги", – уточнил полицейский.

Поджигают и грабят в медицинских масках

Медицинская маска на лице — это не всегда безопасность, а еще и угроза. Так произошло в отделении "Новой почты" в Киеве на ул. Гашека (Соцгородок). Угрожая предметом, похожим на пистолет, мужчина забрал у сотрудников 22,5 тыс. грн.

Грабитель "Новой почты" был в медицинской маске kiev.informator.ua

В Гныдине Бориспольского района Киевской области в частном дворе загорелись MAZDA CX-5 и Volkswagen Tiguan. Полиция установила, что причиной стал умышленный поджог, а лица причастных к преступлению скрывали медицинские маски.

В селе Приморское Запорожской области двое грабителей пошли ночью на дело — ворвались в дом пенсионера, который раньше держал свиней и кур, и торговал яйцами и салом. Бандиты потребовали деньги и выстрелили жертве в голову из травматического пистолета. Дедушка потерял сознание, а когда очнулся, то увидел, что весь дом перевернут, а у него пропал старенький телефон.

В Бахмуте Донецкой области разбойник в медицинской маске ограбил магазин "Продукты". Сначала ударил продавщицу ножом в плечо, а потом забрал из кассы 520 грн. и продукты — 4 палки копченой колбасы, 2 селедки и бутылку коньяка.

Сайты-подделки и кустарные маски

Киберполиция предупредила, что к ним все чаще стали поступать обращения от украинцев, которых кинули при покупке масок через интернет. Люди перечисляют мошенникам деньги, но товар не получают.

"Мы фиксируем увеличение заявлений граждан. Они находят объявления о продаже масок и дезинфицирующих средств на сайтах объявлений и в социальных сетях. Обычно продавцы этих товаров требуют предоплату. А после получения денег, удаляют свои объявления и исчезают. Таким образом украинцы остаются без денег и товара", – говорят в департаменте.

Один из пострадавших пишет, что попался на удочку мошенника на OLX — там предлагали оптом — по 4 грн. за штуку.

Предупреждают о мошенниках с масками на OLX Скриншот

"После переписки на ОЛХ, перенаправляют якобы на менеджера, связь происходит уже в Telegram. Продавец предлагает заключить безопасную сделку и скидывает фейковый сайт (будьте внимательны). После этого у вас крадут данные карты, Facebook и прочее", - предупреждает украинцев пользователь под ником Dammy.

А Олеся Корнилова заказала через интернет у киевской фирмы респиратор с клапаном за 249 грн., взамен получила кустарную подделку. Теперь она предупреждает покупателей — перед тем, как забирать посылку на почте, лучше проверить качество.

Вот такую маску заказала Олеся Корнилова Олеся Корнилова

А вот такую получила Олеся Корнилова

"Среди продавцов респираторов промышляют жулики. Присылают совершенно другой товар, чем указан и изображен на сайте. У них нет зажима для переносицы - это брак! По сути, это даже не респиратор", – пишет киевлянка.

OBOZREVATEL девушка уточнила, что она не единственная жертва мошенников. "Я пока собираю отзывы тех, кто еще напишет. А дальше, конечно, подам коллективное заявление в полицию. Одна из девушек, которая мне написала, уже обратилась к правоохранителям", – уточнила киевлянка.

Мошенники добрались до моря

Появились мошеннические схемы и в морском бизнесе. Под предлогом медицинского тестирования судов на коронавирус судовладельцам и менеджерам поступают мошеннические счета на несуществующие услуги.

"Обнаружить фальшивки поможет бдительность. Как сообщает Международный клуб транспортных посредников, мошеннические счета-фактуры часто содержат ошибки, которые можно легко обнаружить до проведения платежной операции. Например, недавно в счете указывалось судно с неверным флагом. Простая сверка с капитаном судна оперативно подтвердила, что счет был мошенническим", – предупреждает крюинговая компания "Вита Маритайм" из Одессы.

Заражают через карты COVID-19

О благодатном времени для киберпреступников и хакеров, предупреждают и эксперты по интернет-безопасности. Известно, что уже китайская компания QiAnXin обнаружила российских хакеров, связанных с международными группами Sandworm и Fancy Bear. Они отправляют фишинговые электронные письма, содержащие вредоносные вложения в документы. Причем, потенциальным жертвам приходят письма якобы от Украинского Центра общественного здоровья при Минздраве.

Несут угрозу и интерактивные карты заражения коронавирусом, пишет в Facebook эксперт по безопасности Алексей Медведев.

"Аналитики компании Reason Cybersecurity предупредили, что одна из новых атак связана со стремлением пользователей получать оперативную информацию о коронавирусе. Эта кампания ориентирована на людей, которые ищут карты распространения COVID-19. Их обманом заставляют загрузить и запустить вредоносное приложение, которое, на первый взгляд, действительно отображает карту, загруженную с легитимного сайта (мониторингом распространения COVID-19 занимается Университет Джона Хопкинса), однако в это время происходит компрометация системы", – пишет Медведев.

Facebook / SKYNET

Вредоносные программы, известные как AZORult. AZORult, используются для кражи истории просмотра, файлов cookie, идентификаторов, паролей и криптовалюты. Они также могут загружать дополнительные вредоносные программы на зараженные машины.

"AZORult обычно продается на российских подпольных форумах с целью сбора конфиденциальных данных с зараженного компьютера. Существует также вариант AZORult, который создает новый скрытый учетную запись администратора на зараженной машине, чтобы позволить подключение с использованием удаленного рабочего стола", – уточнил эксперт.

Вредоносные программы "подхватывают" через сайты о коронавирусе

Он предупредил – поскольку коронавирус продолжает распространяться, и для его мониторинга разрабатывается все больше приложений и технологий, вредоносных программ будет становиться только больше.

В Италии появились лже-полицейские

Не исключено, что некоторые виды преступлений, связанные с карантином, могут перекочевать из Италии в Украину. Сейчас там, например, появились лже-копы, которые на месте "штрафуют" прохожих без масок, а псевдо-врачи дурят стариков.

В регионе Абруццо (Италия) появились псевдо-полицейские, которые на месте штрафуют людей без масок.

“Пострадавшей была женщина в районе Пелинья, которая вышла в супермаркет за покупками. К ней подошли два человека в форме, представились полицейскими, но не предъявили никаких удостоверений", – пишет местный сайт IlCapoluogo.it

Дама, введенная в заблуждение униформой, отдала им 50 евро. Это был не единственный случай. Другие местные жители тоже сообщили в полицию о присутствии на улицах таких “копов".

Там уточняют, что помимо фальшивых полицейских, появились псевдо-врачи, которые обещают делать на дому мазки на наличие коронавируса. "Эти люди ходят к пожилым итальянцам и в дома престарелых. И совершают там кражи. Случай был зафиксирован в Аквиле и в долине Субекана", – пишут итальянские СМИ.

А против спекулянтов завели дела

Взялись в Италии и за спекулянтов, которые наживаются на продаже масок, перчаток и дезинфицирующих средств. Согласно отчету финансовой полиции Италии, за месяц там установили десятки "бизнесменов", которым теперь грозит наказание за мошенничество.

"В Милане установлены 10 человек, которые продавали одни и те же товары с накруткой 100–400%. В Неаполе рост цен на маски коснулся увеличения на 6,150%. Следователи обнаружили, что 10 тысяч масок были готовы к продаже на сумму 400 тыс. евро", - делится подробностями издание "Il Sole 24".

В Италии против спекулянтов открывают дела ilcorrieredelgiorno.it

В Бари (столица области Апулия) сотрудники финансовой полиции уже провели 30 обысков в различных коммерческих организациях. А подозреваемыми стали граждане Италии и Китая. Им инкриминируют мошеннические действия при продаже защитных масок, дезинфицирующих гелей и салфеток для рук. "Они использовали чрезвычайное положение из-за коронавируса. В результате обысков было изъято более 30 тыс. товаров на коммерческую стоимость около 220 000 евро", - посчитали в финансовой полиции.

В Турине уже установлены 20 человек, которые, воспользовавшись ситуацией, организовали через интернет продажу дефицитных масок с фильтром — за одну штуку они просили 5 тыс. евро.

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