Дежурит Нацгвардия: появились подробности о проживании украинцев с Бали на обсервации в Киеве

Прибывших с Бали украинцев, которые находятся на обсервации в отелях "Козацкий" и "Пуща" в Киеве, не выпускают во двор, их охраняет Нацгвардия.
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Об этом сообщает PavlovskyNews в Telegram. Сообщается, что во дворах отелей дежурят бойцы Нацгвардии, въезды и выезды перекрыты. Если подойти близко к ограждению отеля "Пуща", солдаты сразу требуют показать документы.
Как передает издание, украинцы, которые находятся в "Козацком" заявили, что их удерживают там незаконно. По словам эвакуированных, со здоровьем у них всё хорошо, вскоре им должны сделать ПЦР-тесты.
PavlovskyNews\Telegram
Если у всех тест на коронавирус будет отрицательным, то их отпустят на самоизоляцию.
PavlovskyNews\Telegram
PavlovskyNews\Telegram
PavlovskyNews\Telegram
PavlovskyNews\Telegram
PavlovskyNews\Telegram
Как сообщал OBOZREVATEL:
30 марта разгорелся громкий скандал вокруг возвращения домой украинских туристов. Они прибыли в аэропорт "Борисполь" (Киев) двумя рейсами с Бали через Доху.
Еще в пути их предупредили о двухнедельной обязательной обсервации, которая ждет по прилету.
Часть украинцев ночью таки поместили на обсервацию в отель "Казацкий" в центре Киева. Большинство пассажиров устроили бунт.
Позже некоторые и вовсе объявили голодовку из-за плохих условий обсервации и провала власти в коммуникации.
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