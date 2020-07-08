Девятерых уже выписали: появились данные о состоянии пострадавших в пожарах на Луганщине

Девятерых пострадавших во время лесных пожаров в Луганской области уже выписали из Новоайдарской больницы, они продолжат амбулаторное лечение.

Об этом сообщается на странице Луганской ОГА в Facebook. Всего были госпитализированы 30 человек, в том числе 17 детей.

У большинства пациентов – отравление продуктами горения и незначительные травмы.

"Состояние здоровья пострадавших не вызывает беспокойства у специалистов, девять из них уже выписаны на амбулаторное лечение. Остальные получают квалифицированную медицинскую помощь. Кроме того, пятеро взрослых находятся в травматологическом отделении Северодонецкой городской многопрофильной больницы. Туда утром перевели еще двоих людей, которые были в реанимации", – рассказала заместитель главы ОГА Екатерина Безгинская.

Facebook Луганской ОГА

Напомним, что в Луганской области возле Северодонецка загорелись леса на площади 85 гектаров. В результате ЧП 5 человек погибли – большинство из них – задохнулись. Огонь уничтожил около 80 дачных построек садового кооператива "Волчья яма" и 30 жилых домов в селе Смоляниново.

OBOZREVATEL ведет хронику событий чрезвычайного происшествия.