История тяжелого больного с коронавирусом в Борисполе получила продолжение: заражена вся семья

В четверг, 2 апреля, Бориспольский центр первичной медико-санитарной помощи направит семейного врача на дом к пациенту с коронавирусом, которого отказались госпитализировать.

"Молодая девушка-врач идет на этот риск", – рассказал OBOZREVATEL директор Центра в Борисполе Евгений Черенок.

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"Сегодня мы надеваем на семейного врача средства индивидуальной защиты и запускаем ее к больному домой. Другого выхода нет – надо его послушать", – пояснил он.

Евгений Черенок добавил, что все домочадцы заражены коронавирусом, а мать пациента госпитализирована.

Коронавирус, иллюстрация

По словам директора, после этого посещения врачу придется уйти на самоизоляцию. "Я должен буду снять ее на 2 недели с работы и отправить на карантин. А у меня 24 врача. Если я так каждого буду отправлять, то через неделю останусь вообще без врачей – все будут на самоизоляции", – посетовал он.

Как писал OBOZREVATEL:

Евгений Черенок поделился подробностями истории с пациентом с коронавирусом, которого отказались принимать в больницах.

Киевскую городскую клиническую больницу №9 обвинили в отказе госпитализировать больного коронавирусом COVID-19, из-за чего мужчину, которого уже забрала скорая, пришлось везти назад домой.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил о том, что врачи столицы окажут помощь каждому человеку, у которого будет подозрение или заболевание коронавирусом COVID-19, независимо от того, подписал ли он декларацию с семейным врачом или нет.

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