Девушки в TikTok запустили тренд лечения прыщей с помощью картошки. Видео

Девушки в социальной сети TikTok массово тестируют новый способ избавления от высыпаний на лице с помощью сырого картофеля и запустили тренд.

Подобное видео впервые появилось в сети в апреле 2020 года. Им поделилась пользовательница sierrastyless, которая заявила, что если приложить плод на участок с прыщом на несколько часов, то он быстро заживает, пишет Dazed (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Ее идея стала вирусной и распространилась юзерами. Однако популярный способ вызвал насмешки у специалистов. Дерматолог, доктор Муниб Шах объяснил, почему овощ не способствует сохранению красоты кожи.

"Картофель имеет высокое содержание салициловой кислоты. Мы знаем, что она полезна при лечении прыщей. Однако, на мой взгляд, это не несет никакой пользы. Зачем вам вообще прибегать к картофелю, если у нас есть безопасные и относительно недорогие средства с содержанием салициловой кислоты, которые можно купить в любой аптеке?" – сказал он.

Вместо этого эксперт порекомендовал придерживаться поэтапного ухода за кожей, который включает в себя ретиноиды.

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Как сообщал OBOZREVATEL ранее, "Королева TikTok" потеряла более 500 тысяч подписчиков из-за скандального видео.