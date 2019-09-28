Девушка написала СМС умершему брату и получила ответ

Пользовательница Reddit ruthless0903 получила ответ на одно из своих сообщений, которые писала на номер телефона своего умершего брата.

Скриншоты переписки были опубликованы на HumansBeingBros. На них видно, что 22 сентября она написала на номер брата, что очень скучает, и на следующий день ей пришел ответ от незнакомого человека.

"Мне жаль, что вы по кому-то скучаете, но, к сожалению, вы не туда попали", — написали в сообщении.

Смс-переписка UBR.ua

Девушка извинилась перед незнакомцем, признавшись, что ее брат умер в марте и после того она уже не раз писала сообщения на этот номер в надежде, что он сможет ее услышать. Незнакомец ответил, что она может делиться с ним мыслями, если захочет, так как он понимает ее чувства. Оказалось, что его двоюродная сестра болеет и находится при смерти. Девушка поблагодарила незнакомца, добавив, что боялась того дня, когда номер отдадут другому абоненту.

Скрин смс-переписки

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что смс-сообщения с угрозами получали бывшая и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун и ее муж. После этого их избили.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!