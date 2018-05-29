Пятнадцатилетняя Даша Каземирова была убита в результате артиллерийского обстрела в Восточной Украине вооруженными боевиками, контролируемых Москвой – сообщают СМИ из Киева.
В центре Европы, во дворе собственного дома.
Это случилось за несколько недель до того, как мир отпразднует в России чемпионат мира по футболу и в очередной раз проигнорирует то, что Москва ведет войну против соседней страны, в результате которой в Украине почти ежедневно погибают люди. Войну, которая финансируется, кстати, и за счет доходов от продажи российского газа в Германию.
Игнорирование происходящего и совместные торжества с Путиным – это измена, это предательство Дарьи, равно как и всех других уже более 10 000 человеческих жертв войны Путина в Украине, а также тех ценностей, на которых основана наша цивилизация. Как же глубоко мы опустились.
Мои соболезнования родным и близким Даши.
P.S. Признаться, я надеялся, что эта новость окажется ложной.
К сожалению, по крайней мере, пока – нет никаких признаков этого, напротив, всё говорит в пользу того, что эта ужасная трагедия – реальность.
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