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Борис Райтшустер
Борис Райтшустер
Журналист. Автор книги "Путинократия". C 1999 г. по 2015 г. - глава Московского бюро журнала Фокус.Все статьи автора

Девочку убили во дворе собственного дома

4.3т

Пятнадцатилетняя Даша Каземирова была убита в результате артиллерийского обстрела в Восточной Украине вооруженными боевиками, контролируемых Москвой – сообщают СМИ из Киева.

В центре Европы, во дворе собственного дома.

Это случилось за несколько недель до того, как мир отпразднует в России чемпионат мира по футболу и в очередной раз проигнорирует то, что Москва ведет войну против соседней страны, в результате которой в Украине почти ежедневно погибают люди. Войну, которая финансируется, кстати, и за счет доходов от продажи российского газа в Германию.

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Игнорирование происходящего и совместные торжества с Путиным – это измена, это предательство Дарьи, равно как и всех других уже более 10 000 человеческих жертв войны Путина в Украине, а также тех ценностей, на которых основана наша цивилизация. Как же глубоко мы опустились.

Мои соболезнования родным и близким Даши.

P.S. Признаться, я надеялся, что эта новость окажется ложной.

К сожалению, по крайней мере, пока – нет никаких признаков этого, напротив, всё говорит в пользу того, что эта ужасная трагедия – реальность.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на Обозревателе.

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Автор
Борис РайтшустерБорис Райтшустер
Темы
Российско-украинский конфликтВойна
Место
Украина
Объекты
Новости ДонбассаНовости ДНРНовости ЛНР
Источник
Источник:Facebook Бориса Райтшустера
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