Пятнадцатилетняя Даша Каземирова была убита в результате артиллерийского обстрела в Восточной Украине вооруженными боевиками, контролируемых Москвой – сообщают СМИ из Киева.

В центре Европы, во дворе собственного дома.

Это случилось за несколько недель до того, как мир отпразднует в России чемпионат мира по футболу и в очередной раз проигнорирует то, что Москва ведет войну против соседней страны, в результате которой в Украине почти ежедневно погибают люди. Войну, которая финансируется, кстати, и за счет доходов от продажи российского газа в Германию.

Игнорирование происходящего и совместные торжества с Путиным – это измена, это предательство Дарьи, равно как и всех других уже более 10 000 человеческих жертв войны Путина в Украине, а также тех ценностей, на которых основана наша цивилизация. Как же глубоко мы опустились.

Мои соболезнования родным и близким Даши.

P.S. Признаться, я надеялся, что эта новость окажется ложной.

К сожалению, по крайней мере, пока – нет никаких признаков этого, напротив, всё говорит в пользу того, что эта ужасная трагедия – реальность.