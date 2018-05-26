"Девочки, держитесь!" В Украину прибыли тела загадочно погибших моряков. Трагические кадры

В ночь на 26 мая в Украину привезли тела погибших при загадочных обстоятельствах в Кабо — Верде херсонских моряков.

Сначала их доставили в аэропорт Одессы, передает "Марус News".

Там, выполнив все необходимые формальности, близкие получили тела и уехали в Херсон.

В Украину прибыли тела погибших моряков Скриншот с видео

Пользователи в соцсети выразили сочувствие родным. "Держитесь, девочки!" - пишут они.

Как сообщал OBOZREVATEL.UA, 10 мая стало известно, что на судне "Atlantic Harmony", которое находилось у берегов островного государства Кабо-Верде, умерли двое украинских моряков.

7 мая скончался второй помощник капитана Николай Лукашов, а спустя 13 часов — третий механик Александр Червоный.

Компания-владелец судна назвала одной из причин трагедии якобы некачественную еду из Мексики.