"Умирала на руках, задыхалась в судорогах". Родители 5-летней девочки из Луцка винят в ее смерти врачей

В Луцке умерла 5-летняя Вика Смаль, предположительно, из-за халатности медиков. Малышке не повезло попасть в больницу в выходные. На посту были только дежурные врачи, многим из которых не до страданий ребенка. В результате девочка скончалась в жутких муках, а родители потеряли единственную дочь.

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Не очень хотели принимать в больницу

Сергей и Татьяна Смаль буквально по минутам вспоминают все последние дни, в течение которых умирала их Вика.

Еще 11 июня девочка почувствовала себя плохо. С утра она была на занятиях танцами. Потом родители заметили утомленность дочери, но списали на жару. Однако к вечеру у Вики поднялась температура 37,4. А на следующий день уже вечером было 39. Тогда вызвали скорую.

Вика Смаль Скрин видео ТСН

"Врач приехала, прослушала легкие, но ничего в них не обнаружила. Но поскольку температура была под 40, доктор посоветовала отвезти Вику в больницу. Правда, в приемном отделении не очень хотели госпитализировать ребенка. Тогда еще врач скорой удивился, мол, как это, ребенок с высокой температурой – его обязательно нужно класть в стационар", – рассказывает папа.

Начала выть от боли

Вику положили в Волынскую областную инфекционную больницу в Луцке. Начали колоть антибиотики. Поскольку были выходные, то за два дня девочку успели осмотреть четыре дежурных врача. Мама видела, что дочке становилось все хуже и хуже. Ее мучили ужасные боли в животе.

Татьяна каждый раз звала доктора и просила посмотреть ребенка. У нее белки глаз уже стали желтыми. Сначала Вика терпела и только стонала от боли, а потом начала выть. Медики отмахивались и говорили, что это высокий ацетон, давайте ей больше пить.

За все время никто не предложил сделать ребенку рентген. Третий дежурный врач буквально наорал на маму, мол, это не хирургия, если бы было что-то, то она бы кричала. И никаких желтых белков он не видит.

Вика Смаль Скрин видео ТСН

И только четвертый дежурный, женщина, обратила внимание на состояние Вики. Она первая, кто за эти два дня посмотрел результаты анализов и сказал, что у ребенка плохие печеночные пробы, повышен билирубин.

По словам мамы, врач никак не могла понять, почему у девочки такие боли, а анализы не показывают от чего. Она уже двое суток не могла заснуть ни на минуту, металась на кровати, лишь иногда закатывала глаза.

У Вики уже были проблемы с печенью, отказывали почки, моча была темно-коричневой, а потом и вовсе не могла сходить в туалет. Татьяна просила поставить катетер, но все ее просьбы были тщетны.

Рентген сделали через два дня и вскоре девочка умерла

Только в понедельник, когда врачи поняли, что с ребенком происходит что-то не то, вызвали хирурга с областной детской больницы. Он прощупал и сказал срочно сделать рентген легких. На нем обнаружилось, что у Вики легкие серьезно повреждены, по словам папы, они были покрыты словно снегом.

Вика Смаль Скрин видео ТСН

Но даже тогда врачи не видели оснований переводить ее в реанимацию. И уже во второй половине дня, когда мама снова стала просить посмотреть ребенка, медики срочно ее отправили.

"Нам тогда сказали, что состояние тяжелое, надежды нет. В легких дочки уже была кровь. Ей дали кислородную маску, а потом подключили к ИВЛ. Она умирала у меня на руках, она задыхалась, я видела ее судороги, пальчики желтели, а ногти стали синими", – рассказывает Татьяна.

Во вторник в больнице сообщили, что дочка умерла. Правда, сказали, что это может быть коронавирус, поэтому нужно придерживаться правил Минздрава.

Хоронили Вику в закрытом гробу. Родители так и не смогли попрощаться с дочерью. Однако Сергею и Татьяне все-таки удалось получить результаты ПЦР-теста – он оказался негативным. Как и их результат анализов после самоизоляции.

В заключении о смерти говорится, что девочка умерла от двустороннего воспаления легких.

"Мы не хотим обращаться в полицию, потому что придется проводить эксгумацию, повторное вскрытие. Для нас это будет как вторые похороны", – говорит отец.

Он вспоминает, что 5-летняя дочка увлекалась всем. Она готовилась к школе, уже умела считать, знала буквы, писала некоторые слова.

"Была очень жизнерадостным ребенком, буквально все впитывала в себя. Ходила на танцы. Такой она для нас и останется", – вздыхает Сергей.

Врачи так и не вышли на связь с родителями и не принесли извинения. "Никто из них тогда не хотел нам помочь. Они упустили эти два дня, если бы раньше схватились, то могли бы спасти. Конечно, никто из них не извинился, да я и не жду от них извинений", – говорит Татьяна.

В Волынской областной инфекционной больнице утверждают, что проведут внутреннее расследование. Однако отмечают, что течение болезни у Вики было стремительным, а симптомов пневмонии в виде кашля не было, поэтому рентген и не делали сразу.